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高中才剛畢業！　他18歲當選「美國史上最年輕非裔鎮長」

▲▼阿肯色州18歲少年史密斯（Jaylen Smith）當選，成為美國最年輕的非裔鎮長。（圖／翻攝自Facebook／Jaylen Smith）

▲阿肯色州18歲少年史密斯（Jaylen Smith）當選，成為美國最年輕的非裔鎮長。（圖／翻攝自Facebook／Jaylen Smith，下同）

記者張寧倢／編譯

美國阿肯色州東部克里坦登郡（Crittenden County）一座大約1800人居住的小鎮6日晚間選出了美國史上「最年輕的非裔」民選鎮長，當選的史密斯（Jaylen Smith）年僅18歲，5月才剛從高中畢業，他說自己不是為了變得有名才參選，而是想幫助自己所在的地區朝著對的方向前進。

根據美國CNN報導，阿肯色州擁有1831人口的鄉間小鎮厄爾鎮（Earle）於6日舉行鎮長決選，根據克里坦登郡書記官辦公室的初步結果，以民主黨身分參選的18歲少年史密斯以235票比185票，擊敗了有力的對手、負責鎮上街道與環境衛生的主管官員馬修斯（Nemi Matthews）。

▲▼阿肯色州18歲少年史密斯（Jaylen Smith）當選，成為美國最年輕的非裔鎮長。（圖／翻攝自Facebook／Jaylen Smith）

▲史密斯表示，學生會的工作讓他發現自己對公眾領域懷抱熱情，才決定投入參選。

阿肯色州首府小石城的市長斯科特（Frank Scott Jr.）表示，史密斯將成為美國史上最年輕當選的非裔鎮長，「我為史密斯和厄爾鎮整個社區感到興奮。」史密斯在競選期間曾經向斯科特尋求建議，斯科特稱讚，「我為他在如此年輕的年紀就願意進入公共服務領域，以及他對這座城市的遠大抱負和目標感到自豪。」

今年5月剛從高中畢業、現在是大一新生的史密斯表示，他不是因為想出名才參選鎮長，而是他透過校園學生會的工作，激發了他對公眾領域的熱情與決心，想在更高層級上為當地服務，「我競選是因為我想幫助我的社區，讓社區朝著它需要的方向前進。」

▲▼阿肯色州18歲少年史密斯（Jaylen Smith）當選，成為美國最年輕的非裔鎮長。（圖／翻攝自Facebook／Jaylen Smith）

▲史密斯提出了拆除空屋、延長警局運作時間等改造小鎮的政見。

報導指出，儘管史密斯很年輕，但清楚知道自己想看見厄爾鎮未來該有怎樣的發展，雖然他也知道這並非一蹴可幾。他提出了透過拆除廢棄空屋來重建這座小鎮，修復社區排水系統，推動警察部門24小時運作，為年輕人創造就業機會，以及建立往返雜貨店賣場的便利大眾運輸等政見。

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