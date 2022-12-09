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員林百果山最長溜滑梯要拆了　彰化民眾：我的記憶走入歷史！

記者唐詠絮／彰化報導

員林市舊百果山遊憩區經彰化縣政府經費補助，以及交通部觀光局參山國家風景區管理處(下稱參管處)，將斥資近3,000萬進行「員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程」，內部有一座30多年大溜滑梯，因年代久遠，依現行遊具法規規定無法使用，公所也圍起封鎖線及放置警示牌，明年初將拆除，請民眾切勿進入。

▲百果山大溜滑梯封閉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲百果山大溜滑梯封閉。（圖／記者唐詠絮攝）

員林市公所表示，舊百果山遊憩區整修後，除保留員林人兒時記憶的最長溜滑梯，並進行修繕同時新增遊具設施，參管處於今年3月已將園內設施及遊具點交予市公所，目前除最長溜滑梯受限法規無法使用外，其餘如體健設施及兒童遊具皆已完成檢驗開放使用。

▲百果山大溜滑梯封閉。（圖／記者唐詠絮攝）

公所指出，目前最長溜滑梯75公尺長，因建設年代久遠，經檢驗後依現行遊具法規規定，需進行大幅度改善無法使用，包括溜滑梯上方106公分需淨空、左右二側53公分需淨空、坡度需小於50度、二側階梯欄杆立柱間距需小於8.9公分等等缺失。

經公所與參管處研議討論後，評估若依現行法規進行修繕，屆時將無法完整呈現原有溜滑梯規模提供使用，目前已研議朝向將既有溜滑梯拆除，規劃符合國家標準之兒童遊戲場，並納入參管處之「員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程」第二期工程。

▲百果山大溜滑梯封閉。（圖／記者唐詠絮攝）

整修工程完成後，讓整體景觀煥然一新，參管處將藉由2022員林燈會特別規劃舊百果山遊樂區為主燈區，在結合藤山等附近休閒觀光景點來帶動地方人潮、吸引更多遊客，而溜滑梯也將改建為二層式具有特色遊憩設施，將帶動百果山風華再現。

而消息傳出後，民眾大感吃驚，也有民眾感嘆：「我的記憶要走入歷史了。」

▲百果山大溜滑梯封閉。（圖／記者唐詠絮攝）

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