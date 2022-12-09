寒假工讀12日、17日搶先招募　232工作機會徵才

▲動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將在12月12日、14日、17日在台南就業中心3樓會議室辦理「「迎薪納福，旺兔順福」徵才，提供232個工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助打工族群及找工作朋友，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將在12月12日、14日、17日在台南就業中心3樓會議室辦理「「迎薪納福，旺兔順福」徵才，提供232個工作機會；其中大潤發、家樂福二大量販業提供147個工讀機會，想在寒假賺取零用錢及累積社會經驗的學子，快來面試提早卡位。

三場次時間，首場於12月12日(周一)上午9時30分至12時，大潤發流通事業(股)公司徵才，提供寒假兼職人員、正職賣場服務人員、接待服務人員、網購人員、麵包技職人員及維修技職人員等30個工作機會。

第二場次，12月14日(周三)上午10時至11時30分，微笑單車股份有限公司【YouBike】徵才，提供維調專員(早/晚輪班)、維調專員(大夜班)、維調計時人員、客服專員(早/晚輪班)、客服駐點計時人員等65個工作機會。

第三場次，12月17日(周六)上午9時30分至12時家樂福股份有限公司徵才，提供137個寒假兼職工作機會。工作內容包含商品陳列、環境清潔、生鮮商品包裝、進退貨商品對點驗收、撿貨及包裝……等。報名方式自即日起至2022年12月12日採預約報名(報名連結：https://bit.ly/3Ungoul)。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，隨著年關將近，許多學生可能正在規劃寒假尋找打工的機會，但請務必小心，避免落入求職陷阱，面試前可先查詢廣告內容是否合理、主動蒐集徵才公司的資料，面試時儘量有家長或親友陪同，最好運用政府就業服務機構資源找工作才有保障，希望要打工的學生們把握這3場徵才活動的機會（台南市東區衛民街19號），更歡迎揪團一起來面試。

當天入場民眾務必戴好口罩；活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。