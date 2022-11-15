走出疫情拼經濟　台南就業中心協助廠商辦徵才

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將在11月17日上午9時30分至12時，在安南區溪墘里活動中心，舉辦「迎薪夢想，福虎飛揚」徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為快速幫廠商及求職人媒合，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將在11月17日上午9時30分至12時，在安南區溪墘里活動中心，舉辦「迎薪夢想，福虎飛揚」徵才活動，邀集14家廠商，包含大眾運輸業、旅宿餐飲業、製造業及環境清潔業等，提供逾280個在地工作機會。

其中大客車司機薪資最高上看55K、次為主任廚師薪資44K；另外在當日參與徵才活動的前20名求職朋友，還可獲得早鳥禮-超商商品禮券１份，找工作的朋友快來為自己謀好職拿好禮。

當日參與徵才的優質廠商包含微笑單車、興南客運、府城客運、新營客運、漢程客運、大員皇冠酒店、意精研(茶的魔手)、國泰商旅、媽咪樂、聖禾大飯店、悟饕飯包、長榮酒店、黑橋牌、豐和工程等企業競相求才。提供多元化工作機會，含駕駛長、工地主任、現場工程師、修車技術員、物流司機、機電技術員、倉儲管理作業員、(短期/正職)作業員、行政人員、微調專員、客服專員、餐飲服務員、廚師、房務員、救生員、安全員、清潔員、居家家事服務員、工程技工等等。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，因應新冠疫情趨緩，旅遊觀光產業及大眾運輸逐漸增加人力，如國泰商旅釋出月薪44K主任廚師、月薪33K房務人員、新營汽車客運釋出55K駕駛長等優沃薪資；微笑單車首次徵求台南區維調專員工作職缺65個，月薪28.7K元至37.7K元等不錯薪資。鼓勵求職朋友勇於爭取，也歡迎在地求職朋友呼朋引伴來面試。