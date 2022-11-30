桃園就服處6場徵才活動陸續登場　釋出5千個以上職缺

▲桃園就服處6場徵才活動12/2起陸續登場。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助市民朋友順利求職，桃園市政府就業職訓服務處於12月起，陸續辦理6場徵才活動，邀請115家廠商共同參與，共計釋出5,010個以上職缺，提供待業轉職市民朋友及社會新鮮人優質工作機會選擇，徵才企業分別如下：

包含：臺灣飛機維修公司、國瑞汽車、華城電機、金像電子、安博全球、凌巨科技、和億生活(添好運/了凡)、全球藥業(全球連鎖大藥局)、海底撈、貳樓餐飲、群品餐飲、全家便利商店、蝦皮、全聯阪急、強固保全、雲雀國際、喜提達物流、美商德盟、東霖餐飲等知名企業參與，現場更釋出各類工程師、各類技術員、儲備幹部、汽車隔熱紙技師、汽車電機技師、賣場行銷人員、門市人員、兼職人員、西餐廚師、見習襄理、倉管理貨員、客服人員、清潔員、採購、人資、財會、兼職計時人員等多元職缺，若為設籍本市未滿30歲高中(職)之畢業青年，同時參與就服處「青年安薪就業讚」方案，受僱滿6個月最高可再領21,000元。

6場次徵才活動資訊如下：

1. 12/ 2日：南園市民活動中心13:30-15:30，21家廠商，1,000個職缺。

2. 12/9日：山仔頂市民活動中心13:30-15:30，18家廠商，610個職缺。

3. 12/14日：中壢就業中心09:00-13:00，28家廠商，800個職缺。

4. 12/ 20日：幼獅工業區服務中心09:00-13:00，15家廠商，500個職缺。

5. 12/21日：桃園區公所4樓大禮堂10:00-14:00，30家廠商，1,300個職缺。

6. 12/21日：中正光興市民活動中心13:00-15:30，21家廠商，800個職缺。