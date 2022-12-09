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社會 社會焦點 保障人權

單親爸上夜班養2兒...嬤兼母職接送愛孫　竟遇車禍天人永隔

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大社區昨（8）日傍晚6點多發生一起死亡車禍，一名72歲郭黃姓婦人騎機車載著2名孫子行經大社路與嘉寶路口時，與另一台由王姓男子騎乘機車發生對撞，造成共5人送傷，其中郭女送醫後宣告不治。警方初步調查，郭黃姓阿嬤的兒子單親撫養2名小孩，因為晚上要上班，因此由阿嬤幫忙接送2名年幼的小孫子，不料卻發生車禍，讓人不捨。

▲▼大社死亡車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲大社區大社路和展寶路口昨天傍晚發生一起死亡車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼大社死亡車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲郭黃姓阿嬤載著兩個孫子發生車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方表示，王姓男子與載著黃姓女子8日傍晚6點多騎機車行經嘉保路（往燕巢方向直行）時，與載著2名孫子的郭黃婦人發生擦撞，郭女當場失去生命跡象。救護人員趕抵後將郭女及乘客送往義大醫院、另王男及其乘客送義大醫院癌症醫院。經搶救，郭女仍在晚間8時許搶救不治，其他傷者則無生命危險，全案將交由交通分隊釐清發生原因。

▲▼大社死亡車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲王姓男子騎機車與阿嬤發生車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，郭黃姓阿嬤目前與兒子、2名孫子同住，兒子單親撫養2名小孩日子並不輕鬆，因此阿嬤平常就會幫忙分擔母職，照顧、接送小孩上下學，昨天因為阿嬤的兒子上夜班，所以也是由阿嬤來接送小孩，不料卻遭遇車禍。

警方表示，車禍路口有燈號，肇事雙方是對向，因此相關的肇事責任還有待進一步釐清。

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