中國再禁我水產品　農委會：是業者補件卡關「非檢疫問題」

▲農委會副主委陳駿季。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

繼石斑魚、白帶魚、竹莢魚後，今（8日）再傳出中國禁止台灣水產品進口，其中影響最大的魚種是魷魚、秋刀魚、午仔魚，還有多項水產品、水產加工品都遭禁。農委會副主委陳駿季今晚在臨時記者會中強調，這次與先前因檢疫問題，全面禁止的狀況不同，而是業者申請企業登記補件問題，會盡快協助業者完成補件。

陳駿季指出，中國海關總署去年4月向世界各國要求，所有產品銷往中國都要進行註冊，台灣有一百多家業者提出申請補件，但目前僅剩一家可以順利輸中，至於該家公司可以順利輸中的原因、是否因為補件內容符合中國海關規定，仍待進一步瞭解。

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陳駿季說，這次逾百家業者輸中受阻，中國並沒有主動通知，農委會與食藥署今天自行上網查閱才知道遭禁，初步瞭解主要被禁的都是水產品業者，接下來會跟每家業者聯繫，究竟是沒有申請，還是補件尚未完備；至於茶葉部分，有126家申請、80家核可，茶葉仍可輸中，其他受影響的產業仍在查證中。

但陳駿季也坦言，中國海關並未事先告知此次禁令，也從未告知哪些申請案件已經完成、未完成或需要什麼文件才能完成補件，將透過食藥署窗口跟中國海關進一步瞭解，希望可以盡快幫助業者完成補件程序。