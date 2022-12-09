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社會 社會焦點 保障人權

看牠路邊閒晃…愛貓少女抱走「流浪黑貓」回家養　結局竟超展開

記者賴文萱／高雄報導

高雄楠梓區2名少女在機車行店前，發現一隻黑色米克斯貓咪非常可愛，以為牠沒人飼養，就直接將貓抱回家照顧，沒想到那隻貓咪其實有主人，飼主發現愛貓不見後立即報警尋貓。警方調閱監視器，循線通知2名少女到案說明，警詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

▲▼愛貓少女抱走路邊「流浪貓」照顧，愛心爆棚結果竟慘吃官司。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲愛貓少女抱走路邊「流浪貓」照顧，愛心爆棚結果竟慘吃官司。（圖／記者賴文萱翻攝）

楠梓派出所10月中旬時接獲民眾報案，稱楠梓區旗楠路上的某間機車行所飼養的貓咪遭不名人士抱走，並稱於案發當晚有接到電話詢問該貓咪是否有飼主飼養，他向熱心民眾明確表達，貓咪已有飼主且戴有項圈，請其放回原處，沒想到過了幾天仍不見愛貓蹤影。事後，飼主再度回撥電話卻無人回應，因此趕緊到派出所請求員警協助。

▲▼愛貓少女抱走路邊「流浪貓」照顧，愛心爆棚結果竟慘吃官司。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黑貓哈士奇平時喜愛在機車店外閒晃，被誤以為是流浪貓。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，被竊貓咪是機車店家所飼養的黑色米克斯母貓，名字叫「哈士奇」，平時總會在機車店內外閒晃，貓咪個性親人且長相可愛。

警方獲報後，隨即調閱周邊監視器檢視，發現當晚疑似有2個人在案發地點逗弄貓咪數分鐘，然後將貓咪抱往鄰近動物醫院檢查無晶片，租了寵物籠後就直接將貓咪抱走，騎乘機車離開。

▲▼愛貓少女抱走路邊「流浪貓」照顧，愛心爆棚結果竟慘吃官司。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲愛貓少女抱走路邊「流浪貓」照顧，結果慘吃官司。（圖／記者賴文萱翻攝）

經警方調閱監視器畫面及該動物醫院租賃寵物籠的顧客紀錄，長時間過濾清查後，循線鎖定2名涉案的嫌疑人，分別是22歲楊女與21歲高女，並於12月6日通知到案說明。

兩人均稱不知該貓咪是有人所飼養的寵物，誤以為是路邊的流浪貓，出於愛貓心切之心情，確認沒有晶片後才將貓咪帶回家照顧。她們表示，在得知該貓咪有飼主後就立即歸還，並非有意要偷走貓咪，但警詢後仍依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

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