開放寄杯、互換冷熱！　超商搶喝「30元特大杯美式」只有3天

▲全家限時咖啡優惠快收。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收！全家即日起祭出限時3天「特大杯經典美式2杯70元喝」優惠，並開放APP寄杯、冷熱互換，且自帶環保杯還能再省5元，每杯只要30元，把握機會囤，加碼還有Let’s Café醇黑厚可可飲2杯只要60元就能喝到，通通划算到不行。

全家即日起至12月11日限時3天於全門市祭出「Let’s Café特大杯經典美式2杯70元」、「Let’s Café醇黑厚可可飲2杯60元」共2大優惠，且若使用環保杯還能現折5元，換算下來，1杯特大杯美式只要30元，而可可飲直接下殺25元，且開放APP寄杯、冷熱互換，每人最多可買5組，還無兌換期限，把握機會先囤。

▲7-11指定7大咖啡飲品可享組合價1212元。

另，7-11 OPEN POINT APP行動隨時取即日起至12月13日也祭出「7大咖啡飲品組合價1212元喝」限時優惠，優惠品項有「CITY CAFE大杯美式45杯」、「CITY CAFE大杯拿鐵32杯」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶30杯」、「CITY TEA四季春純奶青或經典純奶茶任選35杯」及「CITY PRIMA精品拿鐵或美式任選20杯」。

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