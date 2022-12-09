致力推動水保教育與防災觀念　逾百名志工接受績優表揚

▲行政院農委會水保局針對108至110年擔任水土保持志工服務滿200小時，與土石流防災中心考量特殊貢獻等項目擇優推薦進行表揚，期盼凝聚防災人員們向心力的同時也能喚醒民眾對水保教育的重視。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

111年度績優水土保持志工暨土石流防災專員表揚大會，2日在高雄國立科學工藝博物館盛大展開，現場共計有93位水土保持志工及53位土石流防災專員接受表揚。

▲水土保持局攜手志工們致力推廣水保教育與防災的重要性。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

行政院農委會水土保持局副局長林長立說，「像我們水土保持的宣導，除了戶外教室扮演的角色，其實現在我們也透過一些學校深耕。我們的志工除了現場的導覽，現在也都要配合水保局能夠深入到中小學去宣導我們的水土保持知識。」國立科學工藝博物館副館長吳佩修則補充提到，「水保局的工作團隊績效專業的部分我們有目共睹。過去這些年來在我們全臺灣建置了已經有超過六百處的防災社區；另外在人和這一塊，很重要的就是我們在座的這些績優的志工們跟水土與土石流的防災專員，你們在這過程當中做了非常多貢獻。我們臺灣的水土保持工作，這個成功已經是有目共睹，我相信未來還會越做越好。」

▲111年度績優水土保持志工暨土石流防災專員表揚大會，現場有逾百位志工接受表揚。

針對108至110年擔任水土保持志工服務滿200小時者，與土石流防災中心考量特殊貢獻等項目擇優推薦進行表揚，凝聚水土保持及防災人員們向心力的同時，也希望透過教育和宣導將水土保持觀念向全民推廣。行政院農委會水土保持局副局長林長立說，「其實現在一直談到要能夠深耕，就要辦好一些社區能主動自己做到自主防災，這些工作在水土保持局裡會更完善與完整的做規劃與整合。組織目前也在持續進行調整，接下來在農業部裡頭會成立水土保持暨農村發展署，將相關工作與建置做得更好。」

▲行政院農委會水土保持局副局長林長立（上圖）；國立科學工藝博物館副館長吳佩修（下圖）。

臺灣山林佔國土總面積70%以上，水土保持局積極維護與治理全臺山坡地，除了透過工程方式，也致力於軟性的水土保持與土石流防災教育推廣，希望喚醒國人重視水保以及落實推廣水土保持觀念的重要課題。