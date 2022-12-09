　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

致力推動水保教育與防災觀念　逾百名志工接受績優表揚

▲行政院農委會水保局針對108至110年擔任水土保持志工服務滿200小時，與土石流防災中心考量特殊貢獻等項目擇優推薦進行表揚，期盼凝聚防災人員們向心力的同時也能喚醒民眾對水保教育的重視。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

111年度績優水土保持志工暨土石流防災專員表揚大會，2日在高雄國立科學工藝博物館盛大展開，現場共計有93位水土保持志工及53位土石流防災專員接受表揚。

▲1202 業配 業配高雄水土保持局。（圖／記者謝婷婷攝）

▲水土保持局攜手志工們致力推廣水保教育與防災的重要性。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

行政院農委會水土保持局副局長林長立說，「像我們水土保持的宣導，除了戶外教室扮演的角色，其實現在我們也透過一些學校深耕。我們的志工除了現場的導覽，現在也都要配合水保局能夠深入到中小學去宣導我們的水土保持知識。」國立科學工藝博物館副館長吳佩修則補充提到，「水保局的工作團隊績效專業的部分我們有目共睹。過去這些年來在我們全臺灣建置了已經有超過六百處的防災社區；另外在人和這一塊，很重要的就是我們在座的這些績優的志工們跟水土與土石流的防災專員，你們在這過程當中做了非常多貢獻。我們臺灣的水土保持工作，這個成功已經是有目共睹，我相信未來還會越做越好。」

▲1202 業配 業配高雄水土保持局。（圖／記者謝婷婷攝）

▲111年度績優水土保持志工暨土石流防災專員表揚大會，現場有逾百位志工接受表揚。

針對108至110年擔任水土保持志工服務滿200小時者，與土石流防災中心考量特殊貢獻等項目擇優推薦進行表揚，凝聚水土保持及防災人員們向心力的同時，也希望透過教育和宣導將水土保持觀念向全民推廣。行政院農委會水土保持局副局長林長立說，「其實現在一直談到要能夠深耕，就要辦好一些社區能主動自己做到自主防災，這些工作在水土保持局裡會更完善與完整的做規劃與整合。組織目前也在持續進行調整，接下來在農業部裡頭會成立水土保持暨農村發展署，將相關工作與建置做得更好。」

▲1202 業配 業配高雄水土保持局。（圖／記者謝婷婷攝）

▲行政院農委會水土保持局副局長林長立（上圖）；國立科學工藝博物館副館長吳佩修（下圖）。

▲1202 業配 業配高雄水土保持局。（圖／記者謝婷婷攝）

臺灣山林佔國土總面積70%以上，水土保持局積極維護與治理全臺山坡地，除了透過工程方式，也致力於軟性的水土保持與土石流防災教育推廣，希望喚醒國人重視水保以及落實推廣水土保持觀念的重要課題。

ET快訊
奪命影片曝！新北騎士撞重機　留2子慘死
快訊／嗆記者「以為王鴻薇發言人」　吳怡農道歉了！
賈永婕搭機「我中頭獎了！」　直接裝死到底
快訊／高雄醋男43刀砍死情敵　無期徒刑定讞
台中男被4人圍毆打死！　兇嫌最小才16歲
哈利梅根怒掀「王室6大罪狀」：演出來的！
誰能晉級4強？　「人類章魚」曝最新預測
快訊／《暗黑破壞神 4》來了！　發售日期公布
賴清德打電話來！　蘇貞昌表態了
每月200萬包養！　20歲正妹拍全裸片給富商「面試」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃IKEA驚覺「肉丸靈魂」不見了！他哀怨改買草莓醬　結果超糗

【廣編】魔獸Dwight Howard蒞臨立人國際中小學　與全校師生相見歡

月子餐不加酒嬤怒嗆「請不會的來亂」　月嫂1原則被讚爆

搭台東離島航線注意！受東北季風影響　周末假日船班全取消

水產輸陸遭禁「估影響60億」！陳吉仲：內外銷併行「推獎勵補助」

致力推動水保教育與防災觀念　逾百名志工接受績優表揚

旅客回流！台鐵「每日近60萬人搭乘」　防疫靠1機秒測落菌數

廖科溢爆劈腿人設崩盤！他「1原因」逆風力挺　網2派戰翻

聚焦永續創新　新創盛會「好食好事DEMO DAY」12／14登場

台北濕答答！一圖看懂「雨彈轟炸分界線」　3地區迎大雨下探17度

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

舌戰藍委！邱國正金句連發　「我智商低、吳怡農是誰？」

吃IKEA驚覺「肉丸靈魂」不見了！他哀怨改買草莓醬　結果超糗

【廣編】魔獸Dwight Howard蒞臨立人國際中小學　與全校師生相見歡

月子餐不加酒嬤怒嗆「請不會的來亂」　月嫂1原則被讚爆

搭台東離島航線注意！受東北季風影響　周末假日船班全取消

水產輸陸遭禁「估影響60億」！陳吉仲：內外銷併行「推獎勵補助」

致力推動水保教育與防災觀念　逾百名志工接受績優表揚

旅客回流！台鐵「每日近60萬人搭乘」　防疫靠1機秒測落菌數

廖科溢爆劈腿人設崩盤！他「1原因」逆風力挺　網2派戰翻

聚焦永續創新　新創盛會「好食好事DEMO DAY」12／14登場

台北濕答答！一圖看懂「雨彈轟炸分界線」　3地區迎大雨下探17度

投資環境邁入「霧卡年代」　題材聚焦電動車、4D長期趨勢

吃IKEA驚覺「肉丸靈魂」不見了！他哀怨改買草莓醬　結果超糗

水電工靠大麻蛋糕賺百萬　生意太好來不及出貨...毒蟲找警檢舉

【廣編】魔獸Dwight Howard蒞臨立人國際中小學　與全校師生相見歡

日媒曝台積電考慮在日本興建第2廠　公司低調回應

蔡詩萍／賴清德若當黨魁　兩個太陽怎麼可能不矛盾

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！婚變原因曝光　當CEO慘賠千萬逆轉

吳怡農主張遷建松山機場　藍委嗆：要不要問問蔡英文跟AIT？

奪命影片曝！新北騎士追撞重機爆火光　留2子慘死...前妻悲痛收屍

月子餐不加酒嬤怒嗆「請不會的來亂」　月嫂1原則被讚爆

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

生活熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

穿睡衣洗衣！房東1句讓她哭喊「差點被性侵」

3縣市大雨！今晨最低11.7℃　下周探12℃

診間貼5張請勿敲門　醫生回應了

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

北部女問「每餐只花100」可能嗎？

日本人嫌台灣夜市1問題！鄉民全認了：是事實

吃宵夜撞見「親姊和小王親密互餵」　他秒被拖出店

3縣市豪大雨！下週「近冷氣團」強冷空氣來襲12℃

超市「泡麵一碗379元」！釣出百萬網紅曝口感

基隆完了「1照片登上都市地獄」！老外看傻

更多熱門

相關新聞

高雄元旦「繼續跨年演唱會」還有港口高空煙火

高雄元旦「繼續跨年演唱會」還有港口高空煙火

高雄辦活動不講理，史無前例「跨年跨2次」！跨年當日有夢時代雙面舞台演唱會，隔天元旦還將於海風廣場舉辦跨年晚會「高流幸福式」，將有強棒卡司帶來精采演出。市府今(9日)再宣布驚喜，元旦將於高雄港第一港口3-10號碼頭外側施放12吋高空煙火，無敵海景搭配絕美燈光秀，不容錯過。

高雄醉男騎機車到派出所　向警找老婆　

高雄醉男騎機車到派出所　向警找老婆　

受刑男側睡遭獄友逼近　管理員出手救了他

受刑男側睡遭獄友逼近　管理員出手救了他

健身猛男用「大肌肌黑魔法」蛋蛋變小

健身猛男用「大肌肌黑魔法」蛋蛋變小

侯佩岑怨精心打扮老公都不注意

侯佩岑怨精心打扮老公都不注意

關鍵字：

農業委員會水土保持局高雄

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

快訊／王大陸認愛大馬女神！

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

2022年離開的19顆星！艾成墜樓輕生最震撼

受刑男側睡遭獄友逼近　管理員出手救了他

NMIXX重點成員突退團！JYP：已解約

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

婚宴收140元禮金　新郎怒：拜託查清價位好嗎

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面