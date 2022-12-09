　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄受刑男側睡！獄友「逼近使壞」38分鐘　管理員出手救了他

▲▼高雄第二監獄。（圖／記者宋德威攝）

▲高雄第二監獄。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

法務部矯正高雄第二監獄一名男受刑人小黎（化名）熟睡時，被朱姓獄友乘機猥褻，而管理員透過監視器目睹後立刻阻止。高等法院二審判決出爐，依2次乘機猥褻罪判朱男有期徒刑11月，全案可上訴。

判決書指出，朱男在高雄第二監獄服刑，沒想到去年5月19日凌晨5、6時許，看到小黎在一旁熟睡，竟利用下體頂置熟睡中小黎的肛門部位，再用下體磨蹭小黎的臀部，以及用手撫摸小黎的下體。

同年月20日，朱男看小梨服用藥物昏睡後，再次於凌晨5時7分至5時45分許，先側身以腳跨上小黎的身上，再以手、腳撫摸趴睡姿勢的小黎，並連續多次以手抓揉小黎的臀部猥褻約38分鐘。期間，管理員值勤時注意到監視器內的情況有異，立刻前去察看並阻止，才讓案情曝光。

一審時朱男未與小黎和解，但出獄後已與小黎於今年11月16日當庭和解，提出分三期每次賠償1萬元的條件。小黎也接受並願意原諒，希望法院從輕判刑。

高等法院勘驗監視器畫面，認為朱男犯行明確，認為朱男入監服刑期間未妥為處理個人生理需求，竟為滿足色慾，利用同住同一舍房的機會，趁小黎夜間熟睡或服藥後沉睡而不知抗拒的情形下，進行乘機猥褻犯行，顯見其漠視小黎的身體自主權，且無視法律及監所管理規範，並損及小黎的身體權益，其所為誠屬不該，但考量雙方已和解，依2次乘機猥褻罪判朱男有期徒刑11月，全案可上訴。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
新北三重驚傳命案！　1女陳屍車內
「Apple Car」最新爆料！售價出爐了
鸕鶿來台過冬「基隆河吃到飽」　吃掉45萬尾魚罕見畫面曝光
殉情案反轉！　罔腰痛心：我好友就這樣走了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

1年偷A同事健保費10萬元　教育部行政助理遭聲押禁見

高雄受刑男側睡！獄友「逼近使壞」38分鐘　管理員出手救了他

涉發送「百元物資包」賄選　新店香坡里長10萬元交保

新北2歲女童「針刺腳掌」慘遭虐死　寄養家庭媽媽被起訴

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫　家屬：一定被推的

快訊／新北三重驚傳命案！1女陳屍車內…前夫到場見屍崩潰

快訊／高雄路口機車對撞「1死4傷」！嬤載2孫天人永隔

悽慘男背友債下海當車手　詐團賺大錢他做半年領3萬當墊背

金援寡婦10年！台北男「單獨按摩」她女兒26次　女學生崩潰求助老師

新世紀資通又傳內鬼　遠傳副總涉「過水交易」遭24路搜索

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

舌戰藍委！邱國正金句連發　「我智商低、吳怡農是誰？」

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

1年偷A同事健保費10萬元　教育部行政助理遭聲押禁見

高雄受刑男側睡！獄友「逼近使壞」38分鐘　管理員出手救了他

涉發送「百元物資包」賄選　新店香坡里長10萬元交保

新北2歲女童「針刺腳掌」慘遭虐死　寄養家庭媽媽被起訴

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫　家屬：一定被推的

快訊／新北三重驚傳命案！1女陳屍車內…前夫到場見屍崩潰

快訊／高雄路口機車對撞「1死4傷」！嬤載2孫天人永隔

悽慘男背友債下海當車手　詐團賺大錢他做半年領3萬當墊背

金援寡婦10年！台北男「單獨按摩」她女兒26次　女學生崩潰求助老師

新世紀資通又傳內鬼　遠傳副總涉「過水交易」遭24路搜索

傳潘孟安將接黨秘書長　親賴人士駁：整體布局配合府院黨

女星「無罩散步」街頭亂晃：緊張又害羞　8天累計17萬觀看

《華爾街日報》：郭台銘寫信給中共高層「說服加速鬆綁清零」

世界盃》陳彥夫／東瀛武士全心拚搏　團結球員與球迷

停車場7男集體性侵2女　她逃走又「回頭救朋友」慘淪玩物

小資族理財》專家教你用錢賺錢 打造被動收入

1年偷A同事健保費10萬元　教育部行政助理遭聲押禁見

高雄受刑男側睡！獄友「逼近使壞」38分鐘　管理員出手救了他

驗票被駁回！　蘇清泉首出面喊話了：會更積極

格陵蘭200萬年前是森林！「最古老DNA」揭秘：曾是長毛象故鄉

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

社會熱門新聞

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

即／高雄路口機車對撞1死4傷！嬤載2孫天人永隔

快訊／新北女陳屍車內…前夫到場崩潰

揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　屢踩紅線警不忍了

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

新北女童「針刺腳掌」慘遭虐死　養母被起訴

金援寡婦10年！男「單獨按摩」她女兒慘了

受刑男側睡遭獄友逼近　管理員出手救了他

把親友踢出群組「萬張相片全沒了」連襟求償

雲林11名當選人遭檢方提「當選無效之訴」

獨／網紅烏鴉被抓　蘭小明還原恩怨2部曲

A同事健保費10萬　教育部員工遭聲押

獨／被誤認護航賓士違停！闆娘慘吞1顆星喊冤

即／被記1小過　陳檡文突宣布提早退休

更多熱門

相關新聞

健身猛男用「大肌肌黑魔法」蛋蛋變小

健身猛男用「大肌肌黑魔法」蛋蛋變小

黑魔法竟然會讓男人的蛋蛋變小！高雄市就有一名39歲的健身運動員為了求子，前往泌尿科檢查，這才發現他的睪固酮明顯不足之外，甚至連睪丸都變小了，還好精蟲數量、品質還算尚可，仍然保有一線生機，不過39歲的他為何蛋蛋會變小，他跟醫生坦承自己為了追求健美，滿身的肌肉，所以使用了健身界的「黑魔法」。

侯佩岑怨精心打扮老公都不注意

侯佩岑怨精心打扮老公都不注意

高雄男恐嚇王鴻薇「吃子彈」落網　謝欣霓超酸4猜測全槓龜

高雄男恐嚇王鴻薇「吃子彈」落網　謝欣霓超酸4猜測全槓龜

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

快訊／高雄透天厝火警　1女受困不治

快訊／高雄透天厝火警　1女受困不治

關鍵字：

高雄受刑男獄友管理員監獄

讀者迴響

熱門新聞

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

即／高雄路口機車對撞1死4傷！嬤載2孫天人永隔

鸕鶿來台過冬進補　爽吃45萬尾吳郭魚

蔡康永「無預警清空微博」

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

2024剩2強對決？黃暐瀚：柯文哲已無法撼動選局

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

8月大胎兒遭強行取出　19歲小媽成女屍

遭公公鐵鏟爆頭！失聰人妻臉掛血瀑布驚恐求救

那邊黑＝太常愛愛？美女醫揭3主因「加深私處顏色」

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面