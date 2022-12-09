高雄受刑男側睡！獄友「逼近使壞」38分鐘　管理員出手救了他

▲高雄第二監獄。（圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

法務部矯正高雄第二監獄一名男受刑人小黎（化名）熟睡時，被朱姓獄友乘機猥褻，而管理員透過監視器目睹後立刻阻止。高等法院二審判決出爐，依2次乘機猥褻罪判朱男有期徒刑11月，全案可上訴。

判決書指出，朱男在高雄第二監獄服刑，沒想到去年5月19日凌晨5、6時許，看到小黎在一旁熟睡，竟利用下體頂置熟睡中小黎的肛門部位，再用下體磨蹭小黎的臀部，以及用手撫摸小黎的下體。

同年月20日，朱男看小梨服用藥物昏睡後，再次於凌晨5時7分至5時45分許，先側身以腳跨上小黎的身上，再以手、腳撫摸趴睡姿勢的小黎，並連續多次以手抓揉小黎的臀部猥褻約38分鐘。期間，管理員值勤時注意到監視器內的情況有異，立刻前去察看並阻止，才讓案情曝光。

一審時朱男未與小黎和解，但出獄後已與小黎於今年11月16日當庭和解，提出分三期每次賠償1萬元的條件。小黎也接受並願意原諒，希望法院從輕判刑。

高等法院勘驗監視器畫面，認為朱男犯行明確，認為朱男入監服刑期間未妥為處理個人生理需求，竟為滿足色慾，利用同住同一舍房的機會，趁小黎夜間熟睡或服藥後沉睡而不知抗拒的情形下，進行乘機猥褻犯行，顯見其漠視小黎的身體自主權，且無視法律及監所管理規範，並損及小黎的身體權益，其所為誠屬不該，但考量雙方已和解，依2次乘機猥褻罪判朱男有期徒刑11月，全案可上訴。

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