2小時狂賣800萬！憲哥攜手樂播6大直播主開賣東森購物嚴選商品

▲東森購物史上最大規模直播秀「東森嚴選雙12會員日大放送」，邀請到綜藝天王吳宗憲（圖中）與樂播平台6大直播主，花媽(右2)、Miya(右1)、泡泡兒(左3)、俐亞(左1)、俊廷(左2)及阿林哥(左4)熱力開播，東森集團行銷執行長王世均(右3)親自站台加碼助攻，2小時業績衝破800萬。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

什麼都想買，等不及雙12購物節了嗎？東森購物看準直播商機趨勢，今天(12/8)晚間邀請綜藝天王吳宗憲與台灣最大直播平台「樂播科技Jambo Live」合作，攜手花媽、Miya、泡泡兒、俐亞、阿林哥及俊廷等6大直播主合體開賣，打造東森購物史上規模最大的「東森嚴選雙12會員日大放送」直播秀，在眾多破盤價及直播主的賣力銷售下，不僅短短2小時業績賣破800萬，最高在線人數突破2.5萬、總收看人數破10萬，創下電商直播新紀錄，連東森集團總裁王令麟也低調現身感受直播主超強銷售魅力，並表示本檔營業額將在2023年全數捐作公益。

▲憲哥亂入直播主阿林哥及俐亞一起賣紐西蘭頂級A2鮮奶冰淇淋。

▲直播主超強銷售魅力吸引東森集團總裁王令麟低調現身學習。

受居家防疫新生活型態影響，不僅電商成為消費者購物重要渠道，充滿娛樂、即時互動性的直播電商更是求全新商機，根據Retail Dive預估，2021年直播市場規模可望達60億美元，2023年將達到250億美元。因此東森購物特別與「樂播科技Jambo Live」攜手合作，邀請到6大人氣直播主：花媽Quella（11萬粉絲），Miya人妻妹紙（3.9萬粉絲），超A女神泡泡兒（4.3萬粉絲），俐亞新首爾Korea（4.4萬粉絲），阿林哥百縫直播（6.2萬粉絲），俊廷海鮮直播拍賣（32萬粉絲），加上吳宗憲自帶251萬強大聚粉粉專，總計將擴散至312.8萬粉絲可收看直播秀。

▲花媽及Miya自帶超強流量大賣阿一鮑魚系列，光兩人在線觀看人數加總就近萬人。

▲憲哥亂入俊廷及泡泡兒銷售主場，大推直播首賣的王品感恩耶誕繽紛烤雞牛排套餐組。

東森集團行銷執行長王世均表示，時逢東森週年慶因此特別邀請到6大直播主與天王憲哥一起把東森嚴選的好商品推薦給大家，每位都是年收破億的高含金量直播主，平時就受到粉絲喜愛與信任，因此特別邀請他們來與東森合作，一起銷售優質商品，同時東森也會將「東森嚴選雙12會員日大放送」活動的一日營業額全數捐作公益，據統計本檔2小時營業額已達800萬，確定將全數用於2023年公益計畫，幫助需要幫助的人。

▲憲哥帶著超級新人Miusa(左)在直播活動用卡拉轟天雷獻唱，好歌喉驚豔眾人直接圈粉。

綜藝天王吳宗憲表示，直播所帶動的網路經濟已經橫掃全台，而且打破傳統購物的時間空間限制，即使三更半夜也能與觀眾直播互動，尤其今天難得能一口氣和6大直播主一起直播，現場熱鬧非凡。直播就是要帶貨，不只要讓消費者看到直播主的銷售實力，也讓大家在買東西之餘還能享受娛樂效果，非常開心今天創造驚人業績且東森也承諾將全數捐做公益，讓大家買東西還能分享愛。

▲東森購物與樂播平台6大直播主首戰即開銷售紅盤，(由左2至右)直播主泡泡兒、俊廷、Miya、東森集團行銷執行長王世均、直播主花媽、阿林哥、俐亞及樂播平台執行長鄭凱陽，樂天啦啦隊女神也是直播亮點之一。

「東森嚴選雙12會員日大放送」直播秀不僅邀請到樂天啦啦隊女孩熱情開賣，火速抓住觀眾眼球，還有憲哥帶著實力派新人Miusa亂入直播，好聲音令人大讚聽了都要耳朵懷孕！直播現場祭出紅藜果膠PLUS特價每盒只要2千元、最高買8送3的超殺優惠，還有紐西蘭頂級A2鮮奶冰淇淋990元、阿一鮑魚紅燒半筋半肉牛肉麵599元、阿一鮑魚鮑魚雞蓉活力粥499元、阿一鮑魚佛跳牆990元、王品感恩耶誕繽紛烤雞牛排套餐組1,299元以及JackyWu WU所不在藍牙喇叭（麥克風、喇叭雙入組）6960元再加贈超級新人Miusau演唱會門票等，檔檔都是年度最殺價格，還大方送贈品讓消費者買到手軟，直接為消費者謀福利，未來東森購物也將持續透過更多直播主跨界合作，將東森嚴選商品以超值優惠回饋消費者。