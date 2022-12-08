　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

2小時狂賣800萬！憲哥攜手樂播6大直播主開賣東森購物嚴選商品

▲▼憲哥與六位直播主東購雙12熱賣會。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森購物史上最大規模直播秀「東森嚴選雙12會員日大放送」，邀請到綜藝天王吳宗憲（圖中）與樂播平台6大直播主，花媽(右2)、Miya(右1)、泡泡兒(左3)、俐亞(左1)、俊廷(左2)及阿林哥(左4)熱力開播，東森集團行銷執行長王世均(右3)親自站台加碼助攻，2小時業績衝破800萬。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

什麼都想買，等不及雙12購物節了嗎？東森購物看準直播商機趨勢，今天(12/8)晚間邀請綜藝天王吳宗憲與台灣最大直播平台「樂播科技Jambo Live」合作，攜手花媽、Miya、泡泡兒、俐亞、阿林哥及俊廷等6大直播主合體開賣，打造東森購物史上規模最大的「東森嚴選雙12會員日大放送」直播秀，在眾多破盤價及直播主的賣力銷售下，不僅短短2小時業績賣破800萬，最高在線人數突破2.5萬、總收看人數破10萬，創下電商直播新紀錄，連東森集團總裁王令麟也低調現身感受直播主超強銷售魅力，並表示本檔營業額將在2023年全數捐作公益。

▲▼憲哥與六位直播主東購雙12熱賣會。（圖／記者湯興漢攝）

▲憲哥亂入直播主阿林哥及俐亞一起賣紐西蘭頂級A2鮮奶冰淇淋。

▲▼憲哥與六位直播主東購雙12熱賣會。（圖／記者湯興漢攝）

▲直播主超強銷售魅力吸引東森集團總裁王令麟低調現身學習。

受居家防疫新生活型態影響，不僅電商成為消費者購物重要渠道，充滿娛樂、即時互動性的直播電商更是求全新商機，根據Retail Dive預估，2021年直播市場規模可望達60億美元，2023年將達到250億美元。因此東森購物特別與「樂播科技Jambo Live」攜手合作，邀請到6大人氣直播主：花媽Quella（11萬粉絲），Miya人妻妹紙（3.9萬粉絲），超A女神泡泡兒（4.3萬粉絲），俐亞新首爾Korea（4.4萬粉絲），阿林哥百縫直播（6.2萬粉絲），俊廷海鮮直播拍賣（32萬粉絲），加上吳宗憲自帶251萬強大聚粉粉專，總計將擴散至312.8萬粉絲可收看直播秀。

▲▼憲哥與六位直播主東購雙12熱賣會。（圖／記者湯興漢攝）

▲花媽及Miya自帶超強流量大賣阿一鮑魚系列，光兩人在線觀看人數加總就近萬人。

▲▼憲哥與六位直播主東購雙12熱賣會。（圖／記者湯興漢攝）

▲憲哥亂入俊廷及泡泡兒銷售主場，大推直播首賣的王品感恩耶誕繽紛烤雞牛排套餐組。

東森集團行銷執行長王世均表示，時逢東森週年慶因此特別邀請到6大直播主與天王憲哥一起把東森嚴選的好商品推薦給大家，每位都是年收破億的高含金量直播主，平時就受到粉絲喜愛與信任，因此特別邀請他們來與東森合作，一起銷售優質商品，同時東森也會將「東森嚴選雙12會員日大放送」活動的一日營業額全數捐作公益，據統計本檔2小時營業額已達800萬，確定將全數用於2023年公益計畫，幫助需要幫助的人。

▲▼憲哥與六位直播主東購雙12熱賣會。（圖／記者湯興漢攝）

▲憲哥帶著超級新人Miusa(左)在直播活動用卡拉轟天雷獻唱，好歌喉驚豔眾人直接圈粉。

綜藝天王吳宗憲表示，直播所帶動的網路經濟已經橫掃全台，而且打破傳統購物的時間空間限制，即使三更半夜也能與觀眾直播互動，尤其今天難得能一口氣和6大直播主一起直播，現場熱鬧非凡。直播就是要帶貨，不只要讓消費者看到直播主的銷售實力，也讓大家在買東西之餘還能享受娛樂效果，非常開心今天創造驚人業績且東森也承諾將全數捐做公益，讓大家買東西還能分享愛。

▲▼憲哥與六位直播主東購雙12熱賣會。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森購物與樂播平台6大直播主首戰即開銷售紅盤，(由左2至右)直播主泡泡兒、俊廷、Miya、東森集團行銷執行長王世均、直播主花媽、阿林哥、俐亞及樂播平台執行長鄭凱陽，樂天啦啦隊女神也是直播亮點之一。

「東森嚴選雙12會員日大放送」直播秀不僅邀請到樂天啦啦隊女孩熱情開賣，火速抓住觀眾眼球，還有憲哥帶著實力派新人Miusa亂入直播，好聲音令人大讚聽了都要耳朵懷孕！直播現場祭出紅藜果膠PLUS特價每盒只要2千元、最高買8送3的超殺優惠，還有紐西蘭頂級A2鮮奶冰淇淋990元、阿一鮑魚紅燒半筋半肉牛肉麵599元、阿一鮑魚鮑魚雞蓉活力粥499元、阿一鮑魚佛跳牆990元、王品感恩耶誕繽紛烤雞牛排套餐組1,299元以及JackyWu WU所不在藍牙喇叭（麥克風、喇叭雙入組）6960元再加贈超級新人Miusau演唱會門票等，檔檔都是年度最殺價格，還大方送贈品讓消費者買到手軟，直接為消費者謀福利，未來東森購物也將持續透過更多直播主跨界合作，將東森嚴選商品以超值優惠回饋消費者。

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
2024總統大位恐剩「2強對決」！　他曝柯文哲處境
新北三重驚傳命案！　1女陳屍車內
「Apple Car」最新爆料！售價出爐了
鸕鶿來台過冬「基隆河吃到飽」　吃掉45萬尾魚罕見畫面曝光
殉情案反轉！　罔腰痛心：我好友就這樣走了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

2小時狂賣800萬！憲哥攜手樂播6大直播主開賣東森購物嚴選商品

購物專家聯手天后闆妹大徒弟　東森購物直播帶貨12／9首跨平台「亂賣會」

日本人氣2款「冰淇淋鬆餅」來了！咬下狂爆奶油餡　超商限定開賣

【廣編】高CP值開趴酒款！「CHOYA氣泡酒」首登台　輕鬆享受微醺時光

今天搶囤！　超商限時3天「指定茶飲買2送1」

【廣編】默默熱銷各大通路　醬技就季紅袍辣椒醬年賣20萬瓶

購物節暴買後六成後悔想剁手！專家列必Get清單　不限身材秒變鉛筆腿

【廣編】百人日本團強勢「回台」！最純正「日本味冬之祭典」12／17+18華山登場

網友熱議10大海外代購品項公開　「包包」討論最高2大原因曝光

揪團衝！　速食店「2台斤腿排桶下殺74折」爽吃27天

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

舌戰藍委！邱國正金句連發　「我智商低、吳怡農是誰？」

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

秀分局長合照、堵「蘭小明」強迫拍攝　網紅烏鴉涉黑遭拘提

2小時狂賣800萬！憲哥攜手樂播6大直播主開賣東森購物嚴選商品

購物專家聯手天后闆妹大徒弟　東森購物直播帶貨12／9首跨平台「亂賣會」

日本人氣2款「冰淇淋鬆餅」來了！咬下狂爆奶油餡　超商限定開賣

【廣編】高CP值開趴酒款！「CHOYA氣泡酒」首登台　輕鬆享受微醺時光

今天搶囤！　超商限時3天「指定茶飲買2送1」

【廣編】默默熱銷各大通路　醬技就季紅袍辣椒醬年賣20萬瓶

購物節暴買後六成後悔想剁手！專家列必Get清單　不限身材秒變鉛筆腿

【廣編】百人日本團強勢「回台」！最純正「日本味冬之祭典」12／17+18華山登場

網友熱議10大海外代購品項公開　「包包」討論最高2大原因曝光

揪團衝！　速食店「2台斤腿排桶下殺74折」爽吃27天

中國涉設非法警察局　捷克：布拉格關閉兩間

允能80座風機有50%MIT　中鼎團隊首曝挑戰與進軍國際關鍵

男童「頭塞電鍋」下場悲劇　影片笑翻一票人：孩子果然萬物皆可卡

石門北19線5.5公里路基塌陷　「全線道吞噬」雙向封閉

孫生公開最後一次旅行影片！「我們都沒把話說死」字幕告白Wendy

女星離奇失蹤3日「成桶屍」！　民眾舉牌上街哀悼

知名音樂人蔣三省返鄉開唱　意外洩漏姊姊「竟是玉女始祖」！

葡萄牙足協：C羅從未揚言退出國家隊

赤燭《九日》現身G-EIGHT電玩展　試玩Beta版本可把「羿」帶回家

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

消費熱門新聞

東森購物樂播直播2小時狂賣800萬

麥當勞10大單品　連續18天半價開賣

超商「2大咖啡優惠」限時3天搶

肯德基連續14天「買1送1」

麥當勞「買1送1」今天限時刮！

超商限時3天搶「28元大杯拿鐵」

購物節暴買後六成後悔想剁手！

速食店2台斤腿排桶下殺74折爽吃27天

超商送「2台10萬機車」只剩21天

近期討論度超高保健品　限時促銷不容錯過

超商限定開賣日本2款人氣冰淇淋鬆餅

超商今天「美式、拿鐵買6送6」！

超商美式30元、拿鐵37元！零食買1送1

哈日族愛買年度5大熱銷排行榜出爐

更多熱門

相關新聞

廖科溢接連爆料　吳宗憲說話了

廖科溢接連爆料　吳宗憲說話了

主持人廖科溢宣布和女主播秦綾謙再婚，卻遭到前女友指控劈腿，然而他宣布再婚至今，陸續出現前女友A小姐、B女、C女、V女、S女以及偷吃電視台女主管等，形象整個大崩盤，震驚演藝圈。今（8日）出席直播記者會，被問到此事他則笑說：「帥啊！人帥真好、人醜吃草。」

購物專家聯手天后闆妹大徒弟　東森購物直播亂賣會

購物專家聯手天后闆妹大徒弟　東森購物直播亂賣會

直播主淚訴家暴　粉絲「寄210萬現鈔」給她惜惜

直播主淚訴家暴　粉絲「寄210萬現鈔」給她惜惜

髮蠟哥直播嗆「警察跟黑道掛勾」挨告　求輕判吞敗

髮蠟哥直播嗆「警察跟黑道掛勾」挨告　求輕判吞敗

六福聯手王奶奶推年菜　買再送Buffet

六福聯手王奶奶推年菜　買再送Buffet

關鍵字：

東森購物吳宗憲樂播直播直播主

讀者迴響

熱門新聞

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

即／高雄路口機車對撞1死4傷！嬤載2孫天人永隔

遭公公鐵鏟爆頭！失聰人妻臉掛血瀑布驚恐求救

鸕鶿來台過冬進補　爽吃45萬尾吳郭魚

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

8月大胎兒遭強行取出　19歲小媽成女屍

蔡康永「無預警清空微博」

2024剩2強對決？黃暐瀚：柯文哲已無法撼動選局

陳文茜曝臨終遺願！閨蜜蔡琴忍痛點頭

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

她水洗生雞肉「害兒拉出血」！專家搖頭了　2動作減少汙染

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面