購物專家聯手天后闆妹大徒弟　東森購物直播帶貨12／9首跨平台「亂賣會」

▲東森購物攜手直播主跨平台聯賣，找來人氣直播主搭檔「海倫愛彩罐」與東森購物專家岑妮一起將在12/9（五）的東森亂賣會推薦便宜划算的多樣商品。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／台北報導

近年來直播帶貨行業興起，不少人化身直播主開直播賣貨。東森購物搭上這股潮流，電視購物首度攜手直播主跨平台聯賣，找來年營收破億的人氣直播主「海倫愛彩罐」和購物專家岑妮搭檔，共同聯合直播「東森跨平台亂賣會」，12/9（五）臉書19:30 LIVE直播、東森電視購物34台20:00首播，雙平台聯播2小時，預計將帶來新一波話題、引爆銷售，而身為「天后闆妹」大徒弟的兩人也都大呼「超級期待」，看好雙方強棒出擊合作擦出不一樣的火花。



人氣直播主「天后闆妹」今年在雙11直播創下2億業績，「海倫愛彩罐」身為她的大徒弟同樣具有親民魅力，今年以來業績一路飆升，圈粉不少女性朋友，尤其是婆婆媽媽們特別喜愛。「海倫愛彩罐」是直播圈中少見的雙人搭檔，原本只是樸素的家庭婦女，意外從百人海選中脫穎而出，經過培訓，從中大尺碼女裝、生活百貨、零食賣到美妝保養，一搭一唱在網路上什麼都賣，再加上幽默又親和力十足的主持功力，客人看了開心下單，也讓她們短短兩年就一躍變身百萬網紅，年營收破億。

▲「海倫愛彩罐」從百人海選中靠著親民魅力竄出，成為新一代人氣直播主「天后闆妹」的大徒弟，年營收破億。（圖／海倫愛彩罐FB授權提供）

▲「海倫愛彩罐」是直播圈中少見的雙人搭檔，以幽默又親和力十足的主持功力，圈粉不少女性朋友。（圖／記者周宸亘攝）

從素人成為人氣直播主，兩人回憶起一路打拼過程真的很艱苦，所幸有家人的支持才堅持下來，但兩人也努力認真學習直播的銷售技巧，海倫表示，前期培養粉絲很重要，除了渾身解數去吸引喜歡妳的客人，也要展現個人特色，至於要如何讓圈起來粉絲更喜歡妳，就必須要做改變。彩罐也分享，業績雖然重要，但強迫推銷會令人反感，像她們就在直播中用玩樂方式與客人互動，不少人也喜歡看她們鬥嘴、覺得很有趣，是後來會喜歡她們的最大原因。

▲海倫（左）、彩罐（右）拿出以前照片，笑說一個是從宜蘭來的大媽、一個則是胖到快100公斤，完全沒想到會徵選上直播主。（圖／記者周宸亘攝）

對於和東森購物首次合作，兩人都有很大的期待。海倫提到，她們直播偏向local型買賣，像素人一樣聊天、講話，有時一拿到產品就要馬上賣，不似購物台有前置作業，購物專家有專業口條、聲調， 但平時也會收看購物台，看看他們賣什麼、怎麼介紹、比較價錢，同時訓練口才；彩罐認為，直播主較為隨機應變，她們直播時就很做自己，即使發音不標準也很好笑，與購物台專家完全不同。

直播主除了靠人氣吸引消費者，對於產品品質也有所堅持，東森購物向來秉持「東森嚴選」，對於產品都有嚴格的品管，首度與東森購物合作，海倫與彩罐在與製播團隊開會討論挑選商品時，也立即一一親身測試，挑選出最優質的商品，最後精選品項與超值價格將於「東森亂賣會」聯合直播中曝光，超殺「直播價」絕對讓粉絲們驚喜。

平時以直播平台為主的「海倫愛彩罐」，此次將與東森購物和購物專家岑妮共同聯合直播「東森跨平台亂賣會」，12/9（五）臉書19:30 LIVE直播、東森電視購物34台20:00首播，雙平台聯播2小時，帶來美妝保養、纖體保健、零食小吃、廚房生活家電等超多樣划算價格商品，全新跨平台直播嘗試，兩人都非常期待雙方聯手可以讓粉絲耳目一新，為購物帶來不一樣的嶄新體驗。

▲「海倫愛彩罐」與東森購物製播團隊開會討論挑選商品，最後精選與超值價格將於「東森亂賣會」聯合直播中曝光，超殺直播價絕對讓粉絲們驚喜。（圖／記者周宸亘攝）