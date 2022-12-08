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醫院診間狂貼5張「在看診請勿敲門」　醫生本尊回應了

▲▼醫院診間狂貼5張「在看診請勿敲門」標語 網笑：看了更想敲。（圖／翻攝自臉書專頁「路上觀察學院」）

▲醫院診間狂貼5張「請勿敲門」標語，當事醫生現身回應了。（圖／翻攝自臉書專頁「路上觀察學院」）

網搜小組／趙蔡州報導

醫院診間是需要安靜的地方，但有不少病患、家屬可能會隨意開門或敲門，這樣不僅會侵犯病人隱私，也會打亂醫生看診節奏，有網友發現某醫院似乎不堪其擾，竟在診間門外貼上至少5張「請勿敲門」標語，照片一出引發網友熱議，當事醫生也出面解釋貼紙條的原因。

有網友日前在「路上觀察學院」分享一張照片，可以看見某醫院診間的門上貼了4張提醒標語，上面均寫著「裡面在看診，請勿敲門」等字，連旁邊的牆壁上也貼了一張，從5張偌大的標語中能明顯感受到醫護人員的無奈，讓原PO忍不住笑稱「你再敲門試看看！」

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照片一出立刻引發網友熱議，當事醫師也在個人臉書解釋，為什麼會貼紙條的原因。翁毓菁醫師7日在臉書發文，先談到在臺中榮總埔里分院工作的經歷，感謝所以與她一起在地區醫院建立皮膚手術SOP和當時創立醫美門診的院方和護理人員們，「沒有你們願意陪我奮鬥，沒有今天的翁醫師。」

她接著解釋為何會在診間門口貼紙條，「翁醫師每次在埔里面對百名以上的患者和5至10台手術時，身體的體力和焦慮感是最困擾我的，所以翁醫師在診間門口貼了請勿敲門等字樣，沒想到被拍照上傳路邊觀察學院」、「想要告訴大家，的確，這個世界是充滿惡意的，這就是成人的世界。」

其他網友看了紛紛說，「壓力之大可想而知，能夠撐過很不容易，感謝翁醫師對埔里的付出」、「我也是埔里人，看到翁醫師的洋蔥文真的很感動」、「辛苦妳了，期待妳的好消息唷」、「妳永遠是最棒的」、「每次看到您診間號碼將近150多號，真的覺得當醫師很辛苦也不容易，非常感謝翁醫師在埔里的付出」。

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