綻放星光燃起溫暖光輝　新樓醫院點燈傳遞愛與平安

▲台灣基督長老教會台南新樓醫院及麻豆新樓醫院，25日晚上舉行「燃起溫暖光輝聖誕點燈感恩禮拜」，由新樓醫院宋信喜牧師與新樓醫院院長劉啓擧醫師主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台灣基督長老教會台南新樓醫院及麻豆新樓醫院，25日晚上舉行「燃起溫暖光輝聖誕點燈感恩禮拜」，由新樓醫院宋信喜牧師與新樓醫院院長劉啓擧醫師主持，今年主題為『璀璨繽紛聖誕』，傳達在寧靜夜裡迎接救主降臨，散播上帝光和愛，為世人捎來祝福，也為近年來受疫情影響的全民祝福禱告祈求及早揮別陰霾。

點燈儀式以詩歌揭開序幕，宋牧師以「星光普照、指示活路」為題，強調耶穌的降臨在《聖經》中早有預言，祂將為世人帶來安慰、盼望與平安，必然應驗，全然成就！接著劉院長致詞表示，勉勵大家面對艱困疫情，在這迎接主耶穌基督誕生日子，都能謹守口舌、眼目與心，在神的引領之下，堅定信念、拋開憂慮，重獲喜樂。

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隨後由宋牧師與劉院長帶領全體新樓同工共同點亮聖誕樹燈，在黑暗中照亮府城夜空，五顏六色的燈光瞬間點亮，再搭配大紅蝴蝶結、聖誕老公公及麋鹿外，聖誕樹上高掛紅色十字架，現場繽紛耀眼，氣氛歡樂。





聖誕節是感恩與紀念的時刻，新樓醫院每年舉辦點燈儀式，正是希望傳遞愛與平安。