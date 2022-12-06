醫院外牆有滑水道！新竹男看傻：這是幹嘛的　實用功能驚呆一票人

▲新竹男子經過某間醫院時，意外看見建築物上竟然有滑水道。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

人總是會生老病死，多少都會到醫院報到。新竹一名男子日前經過醫院時，意外發現醫院的建築物裡面有個「滑水道」，讓他感到相當好奇，於是拍照PO上網路，詢問為何會有這項設備，貼文引發討論，不少網友歪樓留言，也有內行人給出正確解答。

這名男子在「路上觀察學院」分享，他日前經過新竹某間醫院，意外發現醫院竟然有滑水道，讓他感到相當驚訝，於是好奇發問，「為什麼醫院裡面會有個滑水道…？」

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▲其實所謂的滑水道，是國軍桃園總醫院新竹分院設置在5樓、6樓病房區的消防逃生通道。（圖／翻攝臉書／翻攝國軍桃園總醫院新竹分院）



貼文曝光後，不少網友被獨特的設施給逗樂，在貼文下方惡搞回應，「遇到奧客滾出醫院用」、「快速投胎用的」、「水療通道吧？治燥熱體質」、「我上次去玩，要500」、「直通地下一樓冷凍庫」、「吃流水蕎麥麵要用的。醫院人數太多，大管的比較不用等太久。」

不過，也有人按照照片上網搜尋，發現這間醫院是國軍桃園總醫院新竹分院，建築物設置的「滑水道」實際名稱為「消防逃生滑梯」，國軍桃園總醫院新竹分院首創了這種醫院，一旦發生火災、無法控制的情況，就可以不必動用太多人員，又能夠快速、安全疏散病人，平常會進行消防演練，提升同仁的緊急應變能力。實際功能曝光後，不少網友才恍然大悟，直呼「長知識了」，原來看起來逗趣的造型，竟有如此實用的功能。

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