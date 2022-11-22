夫色回小三「把妳捅出人命」　次數多到成摩鐵VIP！妻崩潰提告

▲人夫阿飛與同事小蕾搞婚外情，色喊「把妳捅出人命」，最終法院判小三需賠阿飛妻子7萬5千元。（示意圖／pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

台中一名人妻發現丈夫阿飛（化名）和女同事小蕾（化名）搞外遇，2人不只一同到民宿泡湯嘿咻，阿飛還傳訊小蕾「把妳捅出人命」，人妻知情後怒告小三，法院一審判她應賠償人妻15萬元，雙方皆不服上訴，而法院認為人妻已拋棄對連帶債務人、也就是阿飛的賠償請求，小蕾也應扣除一半賠償責任，改判小蕾須賠7萬5千元，不得上訴。

判決書指出，在醫院任職的阿飛偷吃女同事小蕾，不只傳曖昧簡訊，還一起出遊、上床，被妻子發現後，阿飛坦承外遇，妻子憤而向小三提告求償45萬元精神撫慰金。

全案審理時，阿飛證稱，他於2017年時因工作認識同事小蕾，之後2年間斷斷續續交往，2人發生性行為至少20到30次，小蕾還把汽車旅館貴賓卡交給他使用。阿飛也拿出2人交往時期的甜蜜證據，小蕾稱呼他「老公」，寫「好想黏著你噢！！」、「請遵守愛妞守則，不管如何都是自己錯…」、「下午見，啾咪」等字條給他。

小蕾這邊雖承認曾和阿飛交往，但辯稱沒有發生過性行為。法官檢視2人簡訊，發現小蕾傳訊說「喜歡搞東搞西的人是你，要讓大家知道你過短，我也樂見，只要有人問我一定不會幫您隱瞞」，阿飛則回說「我過短？我有X公分會過短」、「我不搞東搞西。我只搞妳（鮑魚）」、「就是要捅妳，把妳捅出人命...」、「老婆我無時無刻都在想妳妳知道？想妳的每寸肌膚，尤其是妳的翹臀」等親密對話。

法院一審認為2人確實有不尋常關係，判小蕾需賠對方妻子15萬元，雙方對於結果皆不滿、提出上訴，二審法官認為前審判斷與金額合宜，惟考量妻子對共同侵權的阿飛拋棄請求賠償，也應在範圍內免除小蕾一半的賠償責任，於是小蕾減為賠償7萬5千元，全案定讞。