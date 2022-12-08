快訊／陳檡文出入88招待所　內政部懲處出爐：記1小過

▲警大校長陳檡文與黑幫份子同赴招待所監視器畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

記者張君豪、劉人豪／台北報導

警大校長陳檡文遭前立委黃國昌踢爆，在2017年擔任警政委員期間，曾接受江湖聞人林秉文招待，與澳門幫及當鋪業者共赴松勤路88會所接受招待，陳檡文事後說明，與林接觸是為了蒐集統促黨白狼情資。對此，內政部長徐國勇下令徹查，今（8日）內政部對陳檡文做出懲處，記小過1支。

陳檡文日前遭踢爆與林秉文、高利貸業者林彥廷等人5年前同赴台北市信義區高檔私人招待所「88會所」聚餐，消息披露後讓外界批評「警黑一家」，內政部長徐國勇震怒下令徹查；陳檡文當時解釋：「是受命為了蒐集統促黨總裁『白狼』張安樂情資」，時代力量立院黨團據此發文向警政署查詢，不過警政署指出，時任警政委員的陳檡文赴宴並未報備，事後也無繳交書面報告，陳公然說謊行為明確。

內政部今指出，經查證陳檡文事前、事後均未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，將予以記小過一次處分。並重申，廉能是政府的核心價值，公務員應謹守分際，慎選接觸交往對象、拒絕貪腐，以維護廉潔的公務形象，提升民眾對政府的信賴。

而該項處分行政院已通知陳檡文，外傳陳檡文對懲處有異議，將會依規定提出行政救濟申訴。