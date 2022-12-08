蛋蛋縮半！健身猛男濫用「大肌肌黑魔法」　醫嘆：蒟蒻小弟斷生機

▲泌尿科張美玉醫師解說「健身界的黑魔法」造成使用者的蛋蛋萎縮。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

黑魔法竟然會讓男人的蛋蛋變小！高雄市就有一名39歲的健身運動員為了求子，前往泌尿科檢查，這才發現他的睪固酮明顯不足之外，甚至連睪丸都變小了，還好精蟲數量、品質還算尚可，仍然保有一線生機，不過39歲的他為何蛋蛋會變小，他跟醫生坦承自己為了追求健美，滿身的肌肉，所以使用了健身界的「黑魔法」。

收治這名患者的張美玉醫師，她也有擁有專業的健身教練執照，所以她早就聽聞健身界的黑魔法，所謂的黑魔法就是「賀爾蒙、賀爾蒙的前驅物，甚至類似的類固醇，有些人也會用到生長激素」，張美玉醫師說這些東西會讓肌肉再增加，但是人會正常分泌睪固酮，睪固酮在生育年齡的時候都會在人體內部產生，除非是受傷、基因的因素，若是睪固酮透過外在補充過多的時候，類固醇會轉化成一部分的雄性激素，結果過度補充反而會抑制睪丸本身的生產能力，這樣會造成睪丸萎縮。

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▲泌尿科張美玉醫師也是專業健身教練。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉提到這名來求診的健身選手，這幾年退役了，所以39歲的他想要生孩子，不過卻遲遲沒有下文，甚至在行房的時候也有點力不從心，結果來求診時候才驚覺睪丸萎縮了，大約剩下原來的二分之一，好在精蟲、精液品質還好，只是睪固酮偏低，大約170左右，只是張美玉透過檢查意外發現39歲的他罹患了糖尿病，這些都是使用黑魔法的代價。雖然現在已經停藥不用2年，僅有部分功能可以恢復，但是永久性的傷害已經造成。

現在張美玉醫師對這名健身選手的治療方式，就是透過刺激物來讓睪固酮自生，精蟲品質還算可以，應該可以透過人工技術保有一線生機，而張美玉也呼籲選手不要為了追求成績表現，而濫用藥物，有時候走捷徑會付出代價，而高雄醫學大學本周也有一場國際研討會就是在討論「運動員藥物過度使用、不適當的使用以及如何預防跟後續補救」。張美玉強調健身沒有捷徑，就是運動、飲食跟充足睡眠。