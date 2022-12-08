　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蛋蛋縮半！健身猛男濫用「大肌肌黑魔法」　醫嘆：蒟蒻小弟斷生機

▲泌尿科張美玉醫師解說「健身界的黑魔法」造成使用者的蛋蛋萎縮 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲泌尿科張美玉醫師解說「健身界的黑魔法」造成使用者的蛋蛋萎縮。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

黑魔法竟然會讓男人的蛋蛋變小！高雄市就有一名39歲的健身運動員為了求子，前往泌尿科檢查，這才發現他的睪固酮明顯不足之外，甚至連睪丸都變小了，還好精蟲數量、品質還算尚可，仍然保有一線生機，不過39歲的他為何蛋蛋會變小，他跟醫生坦承自己為了追求健美，滿身的肌肉，所以使用了健身界的「黑魔法」。

收治這名患者的張美玉醫師，她也有擁有專業的健身教練執照，所以她早就聽聞健身界的黑魔法，所謂的黑魔法就是「賀爾蒙、賀爾蒙的前驅物，甚至類似的類固醇，有些人也會用到生長激素」，張美玉醫師說這些東西會讓肌肉再增加，但是人會正常分泌睪固酮，睪固酮在生育年齡的時候都會在人體內部產生，除非是受傷、基因的因素，若是睪固酮透過外在補充過多的時候，類固醇會轉化成一部分的雄性激素，結果過度補充反而會抑制睪丸本身的生產能力，這樣會造成睪丸萎縮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲泌尿科張美玉醫師解說「健身界的黑魔法」造成使用者的蛋蛋萎縮 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲泌尿科張美玉醫師也是專業健身教練。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉提到這名來求診的健身選手，這幾年退役了，所以39歲的他想要生孩子，不過卻遲遲沒有下文，甚至在行房的時候也有點力不從心，結果來求診時候才驚覺睪丸萎縮了，大約剩下原來的二分之一，好在精蟲、精液品質還好，只是睪固酮偏低，大約170左右，只是張美玉透過檢查意外發現39歲的他罹患了糖尿病，這些都是使用黑魔法的代價。雖然現在已經停藥不用2年，僅有部分功能可以恢復，但是永久性的傷害已經造成。

現在張美玉醫師對這名健身選手的治療方式，就是透過刺激物來讓睪固酮自生，精蟲品質還算可以，應該可以透過人工技術保有一線生機，而張美玉也呼籲選手不要為了追求成績表現，而濫用藥物，有時候走捷徑會付出代價，而高雄醫學大學本周也有一場國際研討會就是在討論「運動員藥物過度使用、不適當的使用以及如何預防跟後續補救」。張美玉強調健身沒有捷徑，就是運動、飲食跟充足睡眠。

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
雙12優惠！iPhone14直降3200　這支手機現省850
賴清德選黨魁！「一生監督你一人」謝龍介暖發聲
快訊／陸再禁我水產品　農委會揭關鍵原因
快訊／陸禁我水產品　食藥署長最新回應
王子鬆口了！　揭和郭雪芙真實關係
8月大胎兒被強行取出！　19歲小媽慘成開膛女屍
臉紅恐是心衰竭！醫示警「5前兆」：嚴重會猝死
龍邦大買泰山股權又罵掏空　董事回擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中國再禁我水產品　農委會：是業者補件卡關「非檢疫問題」

猴頭菇禁令報復？陸禁我水產品　食藥署長：他們是真的農藥超標

新北消防月曆來了！最美里長推薦…網歪：消防滅不掉我對紫渝的火

每2天就要愛愛！「老公1前戲上癮」被嫌髒　人妻性冷感：怎麼辦

去士林吃宵夜！撞見親姊「和小王親密互餵」　他秒被拖出店

水產品輸陸遭禁！薛瑞元證實：加工食品也被擋「原因不清楚」

蛋蛋縮半！健身猛男濫用「大肌肌黑魔法」　醫嘆：蒟蒻小弟斷生機

農委會證實逾百家水產業者「暫停輸中」　魷魚、秋刀、午仔影響最大

金門高粱貢糖化為美酒　嘉藥餐旅侍酒揚威國際

阿里山林鐵觀日列車跨年班次　12／12日起開放團體票預售

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

突被送養「鵝子」心碎　獨自坐後車箱狂掉眼淚

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

寶可夢球鞋能出招對戰！　皮卡丘放電、傑尼龜噴水

中國再禁我水產品　農委會：是業者補件卡關「非檢疫問題」

猴頭菇禁令報復？陸禁我水產品　食藥署長：他們是真的農藥超標

新北消防月曆來了！最美里長推薦…網歪：消防滅不掉我對紫渝的火

每2天就要愛愛！「老公1前戲上癮」被嫌髒　人妻性冷感：怎麼辦

去士林吃宵夜！撞見親姊「和小王親密互餵」　他秒被拖出店

水產品輸陸遭禁！薛瑞元證實：加工食品也被擋「原因不清楚」

蛋蛋縮半！健身猛男濫用「大肌肌黑魔法」　醫嘆：蒟蒻小弟斷生機

農委會證實逾百家水產業者「暫停輸中」　魷魚、秋刀、午仔影響最大

金門高粱貢糖化為美酒　嘉藥餐旅侍酒揚威國際

阿里山林鐵觀日列車跨年班次　12／12日起開放團體票預售

台中市府文宣憑空冒「台鐵梧棲站」挨批　研考會：誤植已修正

籌錢付680位黨工退休金逾9億　國民黨提告「解封黨產股利」敗訴

她水洗生雞肉「害兒拉出血」！專家嘆：病菌狂噴　2動作減少汙染

SWAG 世足女神盃開打！直播神預測　再抽世界盃冠軍來回機票

台灣年度代表字出爐！　王鴻薇嘆前10名沒好字：蔡政府聽到了嗎？

希望象魔力回兄弟　助總：就看他的想法

辜仲諒：這世界本來就不公平　有錢人要懂得分享

捷星航空1／20復飛桃園－東京　又能挑戰「24小時來回日本」

中部第3座！Audi「北台中展間」開幕　服務廠預告2023年第1季上線

讓兄弟隊內更有競爭感　助總談60人名單考量

神剪輯女性「71.8秒的人生」　濃縮生老病死各階段的妳

生活熱門新聞

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

3縣市豪大雨！下週「近冷氣團」強冷空氣來襲12℃

包養8個月　女大生懷孕：給500萬才願意墮胎

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

結婚3年「才知婆婆爽拿5萬」　老公1句讓她心死

花蓮凌晨發生5.6地震　全台有感

日本人嫌台灣夜市1問題！鄉民全認了：是事實

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

「廖科溢是誰？」PTT喊婆媽殺手：帥、口才好

美國小鎮修法過了！不分性別「人人皆可上空」

史無前例！高雄「跨年跨2次」　元旦再辦演唱會

更多熱門

相關新聞

侯佩岑怨精心打扮老公都不注意

侯佩岑怨精心打扮老公都不注意

VERSACE 於高雄漢神巨蛋購物廣場開設全新專門店，於今（8日）請到侯佩岑站台，她以黑色系西裝搭配裙裝展現可柔可剛的氣息，演繹品牌標誌性的迴紋元素，不光對於今天造型相當滿意，侯佩岑還透露兒子正處於非常關注她穿衣的時期，尤其喜歡看到媽媽穿裙子。

高雄男恐嚇王鴻薇「吃子彈」落網　謝欣霓超酸4猜測全槓龜

高雄男恐嚇王鴻薇「吃子彈」落網　謝欣霓超酸4猜測全槓龜

男2天內尿糖「坐雲霄飛車」得糖尿病！常吃1物讓他秒臉垮

男2天內尿糖「坐雲霄飛車」得糖尿病！常吃1物讓他秒臉垮

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

快訊／高雄透天厝火警　1女受困不治

快訊／高雄透天厝火警　1女受困不治

關鍵字：

高雄健身黑魔法蛋蛋睪丸睪固酮類固醇糖尿病

讀者迴響

熱門新聞

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

蔡康永「無預警清空微博」

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

廖科溢劈5女醜聞狂爆！鹹濕對話曝「把妳腿掰開」

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

泫雅分手1周「脫光上半身」！

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　屢踩紅線警不忍了

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面