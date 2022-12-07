高雄酒店大臨檢！爆乳長腿妹通通站一排　驚見超「兇」世足裝

記者賴文萱／高雄報導

為維護治安，高雄警方今（7）日凌晨針對大型酒店、舞廳、遊藝場等場所進行擴大臨檢，宣示執法決心。在臨檢過程中，眾多爆乳長腿妹全部排排站一排，等候接受員警檢查，更有酒店搭上最近熱門的世足話題，讓小姐穿上火辣世足裝，吸引客人上門。

▲高雄酒店深夜大臨檢！爆乳長腿妹通通站一排，驚見超「兇」世足裝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄警方大臨檢！有業者搭上近來的世足熱，不少小姐身穿火辣足球裝扮吸引客人。（圖／記者賴文萱翻攝）

九合一大選順利結束後，高雄警方持續規劃各項威力掃蕩，自6日深夜11點至7日凌晨1點，針對轄內各易滋事、治安顧慮等埸所實施臨檢查察勤務，同時實施周邊道路封閉式路檢，加強可疑人、車盤查。三民一分局出動31名警力，共計查獲通緝犯3件及公共危險案2件，宣示警方執法決心。

▼爆乳長腿妹通通站一排，等候接受員警臨檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

雖然天氣逐漸轉涼，但不少酒店、舞廳的小姐們依然穿著清涼火辣的爆乳短裙裝，露出修長美腿，排排站等候接受員警檢查。近來各國吹起世足熱，更有酒店搭上熱門話題，讓小姐們穿上各國的火辣足球裝，藉此吸引客人上門，成為這次臨檢意外「嬌」點。

苓雅分局昨晚也動用40餘名警力，針對轄內各大舞廳及酒店等娛樂場所執行強勢臨檢，並於場所周邊交通要道實施路檢，臨檢及路檢聯合執行，加強清查幫派分子組成，防止不法幫派藉勢作亂。

▼高雄酒店深夜大臨檢！警方也特別找來娛樂場所的業者及幹部加強宣導約制。（圖／記者賴文萱翻攝）

同時，還特別找來娛樂場所的業者及幹部加強宣導約制，呼籲共同應善盡社會責任，應有自主管理觀念，發現消費者可能發生糾紛、鬥毆徵兆時（如爭吵、酗酒大聲喧嘩），應即時通報分局機先處置。

▲▼新興分局查獲持有第三級K盤1件1人，竊盜嫌犯1件1人。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局則於7日凌晨0-3點，由分局長古瑞麟親自主持勤教及帶隊，前往轄內酒店及治安顧慮路段，進行威力掃蕩及臨檢。期間共計查獲持有第三級K盤1件1人，竊盜嫌犯1件1人，展現警方維護社會治安及打擊不法決心。