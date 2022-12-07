高雄男恐嚇王鴻薇「吃子彈」落網　謝欣霓超酸4猜測全槓龜

▲台北市第三區立委補選國民黨候選人王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨立委參選人、台北市議員王鴻薇7日於臉書指出，她6日被電話恐嚇「如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」而報案，警方追查後7日於高雄逮捕一名蔡姓男子。對此，有網友發現，民進黨前立委謝欣霓酸恐嚇人可能是國民黨「自己人」的4種猜測，全都沒中。

謝欣霓7日發文表示，查一下就知道是誰打來恐嚇，並推測「如果是來自中國，就是羅老大、來自新竹，就是他們的黑道議長、來自苗栗，就是他們的縣長、來自中山區，就是他自己的同事」，最後狠酸「既然都自己人，為什麼還要報案？」

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▲謝欣霓。（圖／翻攝臉書／謝欣霓）



然而，警方獲報後緊急向檢察官申請電信紀錄調取票後，經電信公司查詢該市話門號，掌握一名現住高雄的蔡姓男子涉案，於7日前往高雄，將65歲的蔡姓男子逮捕，他初步坦承犯行。

據悉，蔡男因政治立場狂熱加上特定的政治立場，本身也有恐嚇前科。蔡男本身有中低收入背景，近期則在自助餐店當臨時廚師，至於為何致電恐嚇王鴻薇動機仍有待警方深入追查。

網友看完紛紛留言，「原來是來自高雄R 謝欣霓那是誰的自己人XD」、「前立委的自己人高雄深綠耶，怎麼辦？」「說人家自導自演的，臉真腫R」、「欸欸欸出來打球」、「謝欣霓出來啊」、「照謝欣霓邏輯，來自高雄=邁邁自己人，大家懂了吧」。

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