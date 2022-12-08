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郭再欽指控陳亭妃自編自導抹黑民進黨　針對抹黑言論將提出告訴

▲郭再欽表示，郭信良今年兩度邀約他到府前路的「宏鼎魚翅」餐敘。（圖／記者林悅翻攝）

▲郭再欽表示，郭信良今年兩度邀約他到府前路的「宏鼎魚翅」餐敘。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨中執委郭再欽8日指控表示，他是88槍槍擊案的受害者，卻因為郭信良參選議長、陳亭妃布局下屆市長而進行政治操弄，不惜將黑金的標籤往民進黨身上貼、對他進行抹黑，為了捍衛自身及民進黨的清白，將針對相關抹黑言論提出告訴。

對於國民黨市議會團反黑金記者會，郭再欽強調，身為槍擊案的受害人，最期待檢警盡速偵破，他也到台南地檢署向檢察官說明，檢方也已經針對特定對象發出通緝。郭再欽表示，非常歡迎國民黨加入掃除黑金的行動，請國民黨立法委員支持警政署的全國大掃黑。

郭再欽指出，陳亭妃以他遭到槍擊恐嚇、以及與議員聚餐的照片，就指控他為黑金，如此看圖說故事的編導功力，不愧是戲劇系出身的高材生。不過，郭再欽也要求陳亭妃以同樣的標準，回應兩件事：第一，郭信良的住家在2002也遭到槍擊，被開了8槍，還被媒體大幅報導，如果依照陳亭妃「被開槍就是黑金」的邏輯，郭信良是不是黑金？第二， 郭再欽表示，郭信良今年兩度邀約他到府前路的「宏鼎魚翅」餐敘，如果依陳亭妃所言，與市議員聚餐就是「密謀串連」，那麼，郭信良也是找他密謀串連嗎？

郭再欽強調，原本不想理會陳亭妃的攻擊，但是郭信良與陳亭妃所屬議員，為了政治利益，過去做出脫黨背叛的行為，如今不惜抹黑民進黨以謀個人政治利益，實在令人無法忍受，因此決定予以提告。如果郭信良、陳亭妃繼續攻擊民進黨，郭再欽將陸續揭露這對政治夥伴的相關事蹟，供民眾檢驗。

陳亭妃回應指出，郭先生很難得，居然沈寂那麼久，連88槍發生，都沒有親自對外說明的中執委，爲了邱莉莉、林志展兩位議員一而再再而三發新聞稿，所以表示議長、副議長這局對郭先生真的很重要。

陳亭妃說，她沒有攻擊民進黨，查88槍的真相，無奈被扭曲成攻擊民進黨，現在民進黨打黑金，希望定義黑金的標準，然後民進黨再用這個這個高標來要求自己的黨公職，請問這也有錯嗎？

很高興郭先生終於出聲了，不過為了民進黨好，也要讓民眾釋疑，還是請郭先生先別急著把話題扯開，先解釋一下88槍大家質疑的部分吧。

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關鍵字：

郭再欽陳亭妃抹黑民進黨

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