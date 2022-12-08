遭綠酸「前科犯戰隊」　國民黨嗆雙標：黑道背景中常委高居權力核心

▲北市立委補選開跑，國民黨頻打民進黨參選人吳怡農與黑道有關係，以及前國策顧問、民進黨中常委黃承國相關爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨批民進黨染黑，並指出國民黨內規只要「一審有罪」就拒絕提名，民進黨發言人李姸慧今（8）日反嗆，攤開國民黨內一審判決有罪、甚至判刑定讞的黨公職成員，多到都能組成「前科犯戰隊」，到底哪一個一審有罪被除名？對此，國民黨再回應，是在「提名標準」上的排黑條款比民進黨嚴格，更批對民進黨內有黑道背景中常委高居權力核心、黨內同志指控台南議長選舉染黑的事實噤聲，「很雙標」。

針對民進黨質疑「請問國民黨這次議長選舉，還要支持這些支持黑金有前科的人選嗎？」國民黨文傳會副主委林家興表示，國民黨之前講得非常清楚，是在「提名標準」上的排黑條款比民進黨嚴格，今天民進黨所舉出的所謂前科犯，有緩刑期滿視同無罪、審判當下並未參選公職選舉、二審逆轉無罪後才參選、三審無罪定讞才參選、已經服刑完畢者以及並未被國民黨提名參選者，因此皆符合黨章及國家公職選舉規定，否則中選會如何允許這些人參選？

林家興提醒，請民進黨的朋友加強法律及文字素養，除了不可引起違憲爭議剝奪國民參政權外，不要僅羅列一串清單就想魚目混珠、試圖抹黑在野黨，卻同時對自己黨內仍有黑道背景中常委高居權力核心、黨內同志指控台南議長選舉染黑的事實噤聲，如此雙標態度，只是再次證明民進黨在九合一大敗後依然無心反省，台灣社會看在眼裡，必然繼續用手中的選票教訓傲慢、濫權的民進黨。