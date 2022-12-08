同事1句「你要確耶」他受不了！驚覺1事秒崩潰：像被世界淘汰

▲聽到同事說「你要確耶」，原PO覺得很不習慣。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

同事的說話習慣，讓他瞬間驚覺自己似乎老了！有網友日前在PTT的WomenTalk板上表示，「同事一堆人『這個很划』、『你要確耶』說得很自然」，但聽在耳裡，他總覺得不習慣，感覺自己像被世界淘汰了，不禁發問，「還有什麼縮寫會讓老人受不了？」話題掀起一陣討論。

這位網友發起閒聊「『你要確耶』縮寫」，提到一堆同事把「這個很划（這個很划算）」、「你要確耶（你要確定耶）」掛在嘴邊，說得相當自然，可他就是覺得很奇怪，「我好像被世界淘汰一樣不習慣，還有什麼縮寫會讓老人受不了？」

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貼文一出，就有人也傻眼直批，「這什麼==」、「我受不了，這是在省三小==」、「是在確什麼？確診？」「要簡化也是講：划算！確定？」「詞不達意，智障」、「老人受不了縮寫+1」、「現在聽到這種都翻白眼，話都表達不清楚了，當別人都知道你的意思喔」、「最討厭的是，跟沒聽過的也這樣講，當作別人都知道逆！」

不過，就有網友直嘆，「雖然受不了，但這就是代溝吧……你也年輕過，應該也遇過」、「以前聽到永豆也很好笑」、「你各位老人們，小學的時候也流行過『你很奇欸』、『我要告老師』吧？一樣意思啦！只是現在換自己出現代溝」、「我媽之前聽到我說北車氣噗噗，原來是這種感覺啊！」

也有人笑說，「朋友講很便宜會說『很便』，最近才開始的」、「日本餐飲店也會啊」、「這就是中文字神奇的地方，故意抽掉一些字，你還是可以腦補成完整句子」、「學一下英文，會發現人家縮得更厲害」、「只會跟熟的人這樣講啦！你不用擔心。」