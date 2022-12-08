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「廖科溢是誰？」PTT喊婆媽殺手：帥又有口才　曾奪2座金鐘主持人

▲▼ 。（圖／翻攝自廖科溢FB）

▲廖科溢曾兩度獲得金鐘獎行腳節目主持人。（圖／翻攝自廖科溢FB）

記者施怡妏／綜合報導

主持人廖科溢7日公佈二婚女主播秦綾謙，不過卻遭前女友爆料在交往期間劈腿女主播，還出現其他女性指控「交往時間重疊」，他事後也發出聲明坦承「結束感情的過程的確不夠完美」，但強調婚後絕不存在不忠問題，掀起熱議，有網友好奇問「廖科溢是誰？」對此，不少網友大喊「他是婆媽殺手」。

有網友在PTT發文提問「廖科溢是誰？」若不是新聞報出來，根本不知道這個人是誰，「有很紅嗎？還是我見識淺薄，不過能娶到主播就是爽」。

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貼文一出，有網友回文直呼他超紅，而且還是婆媽殺手，「我媽就超愛他的，整天跟我說要看幾台有廖科溢，根本是婆媽殺手，阿基師2.0，英俊的臉龐，口才辨給，在螢幕上跟物理上，都征服了各種婦女，我看他可以出來選議員」。

▲秦綾謙甜曬夫妻合照。（圖／翻攝自秦綾謙臉書）

▲秦綾謙甜曬夫妻合照。（圖／翻攝自秦綾謙臉書）

還有網友點頭認同，「我家人也會看他，節目上就是口條不錯，互動也讓人感覺和藹，還會放一些幕後花絮讓人覺得更親民」，不過可能因為是拍攝行腳節目，「可以唬爛說今天是出外景，要拍節目、收訊不好等等理由搞消失，也就更容易成為時間管理大師吧」。

不少網友都提到，「我老媽也很喜歡他，真的很帥」、「我也是我媽跟我講才去估狗的」、「我媽也超愛他的，之前還是我媽跟我講我才知道」。但也有人指出，「主持旅遊節目環遊世界，但英文不行」、「英文不好就無法第一手深入了解當地文化，偏向靠團隊企劃與腳本」、「風格就很老派」、「背腳本跟信手拈來的精彩度肯定有差，但節目企劃不錯，所以轉到還是會看一下」。

▲▼ 。（圖／翻攝自廖科溢FB）

▲主持人廖科溢宣布和女主播秦綾謙再婚，卻遭到前女友指控劈腿。（圖／翻攝自廖科溢FB）

廖科溢曾以《發現大絲路2》獲得第49屆金鐘獎行腳節目主持人獎，接著又以《秘境不思溢 III》獲得第53屆金鐘獎生活風格節目主持人獎，曾有過一段9年婚姻，去年才驚傳婚姻觸礁，當時他僅低調表示尚在處理中，不想私領域被公開，言談之間不願多提婚姻狀況，當時只講到目前是分居中。

沒想到事隔短短一年，他無預警宣布與秦綾謙再婚，突如其來的消息震撼眾人，也獲得不少粉絲留言祝福，不過卻遭到前女友指控劈腿。他為此發文回應「針對爆料一事，部分真、部分不實，但其中確實存在著處理失當的問題，我選擇了綾謙，我就會愛到底。」然而他宣布再婚至今，陸續出現前女友A小姐、B女、C女以及偷吃電視台女主管等醜聞，引發議論。

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