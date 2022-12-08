對女同事2度熊抱襲胸！　店長出面替實習男求情：他還年輕

▲建教合作班一名男學生在店家實習時，2度猥褻一起實習的女同學。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者黃資真／台中報導

台中一名建教合作班的黃姓學生與17歲女同學一起到餐飲店實習工作，卻2度趁四下無人之際，摸胸腹逞慾，少女不堪受辱決定告知店長，事件才曝光。但店長幫黃男求情，考量他還年輕，能夠給他機會不要坐牢，台中地院依成年人故意對少年犯強制猥褻共2罪，合併執行1年，宣告緩刑3年，須提供50小時義務勞務，及法治教育4場次。

判決指出，已滿20歲的黃男與17歲女同學小芬（化名）在台中大里某間餐飲店實習工作，今年5月19日下午2時許，黃男卻趁小芬在後場清掃時，從身後抱住並隔著衣服撫摸腹部、胸部。

同月22日晚上7時30分，黃男把小芬身上的Call機關閉後，又以同樣手法猥褻她，小芬再也無法忍受，事後向女店長揭發此事，而店長將此事通報校方後，小芬也在母親陪同下到警局報案。

法官審酌黃男僅為滿足個人性慾而犯罪，戕害被害人身心人格之健全發展、性自主決定權，造成小芬難以磨滅之傷害，考量黃男終知悔悟、坦承犯行，並與小芬達成和解，履行賠償完畢，店長也表示黃男還年輕，希望給他一個機會，不要讓他坐牢，因此宣告緩刑3年，還須提供50小時義務勞務，及法治教育4場次。