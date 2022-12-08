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移工服務多元在地化　王鑫基：移家移居安心有保障

▲台南市勞工局編製四國語言「樂活在台南-工作與休閒平衡手冊」及網站電子書，歡迎移工、雇主踴躍索取或下載利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局編製四國語言「樂活在台南-工作與休閒平衡手冊」及網站電子書，歡迎移工、雇主踴躍索取或下載利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為創造「『移』家『移』居」（宜家宜居）外國人友善工作、生活環境，具體落實黃市長偉哲「希望家園」理念，台南市勞工局編製四國語言「樂活在台南-工作與休閒平衡手冊」及網站電子書，歡迎移工、雇主踴躍索取或下載利用。

台南市勞工局王局長鑫基表示，目前台南市移工人數為62215人，產業移工為48124人（佔總移工人數77％），社福移工為14091人（佔總移工人數23％），為了讓外國人安心在府城工作、生活，除了數位、在地化宣導手冊外，針對家庭類、產業類甚至是來台的境外生，勞工局辦理各項首創、接近外國人需求的服務。

針對家庭類外籍看護工，勞工局辦理「勞雇安心計畫」，由護理師、取得居服員資格的翻譯人員直接到宅提供服務，不但能提升外籍看護工照顧職能，也避免因語言隔閡造成的糾紛、提升照護品質，此外亦編撰「居家照護技巧暨聘僱法令」宣導手冊，讓外籍看護工可以隨身攜帶使用參考相關照顧技巧及注意事項。

而產業類移工職安職能的提升一直是勞工局關注事項，今年首創產業類勞雇安心計畫，由專業職業安全衛生人員、翻譯直接到移工實際工作領域、以走動式服務模式，針對移工工作環境上應注意事項與職能進行宣導及翻譯。此外亦結合勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心合作辦理「移工職安參訪暨體感訓練」活動，體驗局限空間、高空工作車、施工架職業災害模擬訓練課程，加強移工防範職業災害發生的認知能力。

王鑫基局長補充，台南首創的「新南向訪視關懷服務」啟動至今也陪伴著新南向的新生一路到畢業，今年也轉型為「境外生訪視關懷服務」，將服務對象擴及港澳等其他國家入境的孩子，持續和內政部移民署合作，至學校、實習工讀企業進行訪視關懷等宣導服務，從求學、工讀、生活等一切，希望藉著此服務平台的串連，讓外籍生能安心在台南求學、工讀。

▲台南市勞工局編製四國語言「樂活在台南-工作與休閒平衡手冊」及網站電子書，歡迎移工、雇主踴躍索取或下載利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為落實黃市長偉哲「希望家園」理念，創造「『移』家『移』居」（宜家宜居）的友善環境，勞工局將持續以移工和雇主的立場為出發點，結合時事印製多國語言宣導資料、依據需求辦理各類型活動，今年也結合衛生局辦理相關防疫宣導會，在資料的編印上，除移工權益等法令宣導、還包含在地觀光導覽、公車與T-Bike資訊，如，LINE@移點通、電動自行車及交通安全法規宣導、國際包裹及地下匯兌詐騙、旅行社代售國際機票和簽證、人口販運、防疫宣導、非洲豬瘟、登革熱、日本腦炎及流感宣導等資訊，歡迎移工、雇主踴躍索取或下載利用，讓移工和雇主都可以安心的在台南市打拼，具體落實黃市長偉哲「希望家園」理念。

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