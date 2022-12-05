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台灣健康城市暨高齡友善城市獎及海報獎　南市勞工局獲雙獎肯定

▲台南市勞工局「活躍老化」計畫執行成果，榮獲衛福部國健署2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎之「高齡友善城市獎-活躍獎」及「海報獎」銀獎雙獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局「活躍老化」計畫執行成果，榮獲衛福部國健署2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎之「高齡友善城市獎-活躍獎」及「海報獎」銀獎雙獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「活躍老化」計畫執行成果，榮獲衛福部國健署2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎之「高齡友善城市獎-活躍獎」；另「海報獎」獲健康城市類獎，雙獎肯定，勞工局團隊喜開懷，5日由台南市趙卿惠副市長率領勞工局長王鑫基及團隊北上受獎。

▲台南市勞工局「活躍老化」計畫執行成果，榮獲衛福部國健署2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎之「高齡友善城市獎-活躍獎」及「海報獎」銀獎雙獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」為國家為鼓勵各地方政府透過運用跨局處的合作模式與在地資源，推動具在地特色之健康城市暨高齡友善城市，透過評選機制選出足為其他地方政府推動學習楷模之典範，「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」分為健康城市獎及高齡友善城市獎兩大類，這次總計有361個單位角逐，其中「高齡友善城市獎-活躍獎」全國5單位獲獎，台南市勞工局是台南市唯一獲獎單位。

▲台南市勞工局「活躍老化」計畫執行成果，榮獲衛福部國健署2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎之「高齡友善城市獎-活躍獎」及「海報獎」銀獎雙獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，為展現健康城市暨高齡友善城市推動成果，衛福部國民健康署另規劃「台灣健康城市暨高齡友善城市海報獎」，今年海報獎總計有136個單位參加評選，全國僅有14單位獲獎，台南市勞工局「我們在意你-特定族群健康平等新點子」作品榮獲「健康城市類」海報獎、表示南市勞工局在健康城市及高齡友善城市的具體推動措施有其他地方政府學習之處！

▲台南市勞工局「活躍老化」計畫執行成果，榮獲衛福部國健署2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎之「高齡友善城市獎-活躍獎」及「海報獎」銀獎雙獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生福利部主任秘書張雍敏於頒獎典禮表示，所有獲獎機關皆是推動健康高齡友善城市標竿，各機關全體上下皆把聯合國SDGS 17項永續發展目標融內心深處，並透過跨機關合作共同推動，期許各機關持續努力，推動以人為本的健康政策，打造健康高齡友善城市。

勞工局長王鑫基表示，「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」需通過書面審查、口頭簡報及實地訪查三階段，並需在眾多參獎者脫穎而出才能獲獎，真不容易，尤其是最後一關的實地審查，勞工局除了在會場展示各策略平台的豐富成果並安排完成的弱勢房屋修繕戶及二手傢俱倉庫，讓評審委員親自到現場感受資深年長志工以自身專業完成弱勢房屋修繕戶的成果並參觀二手家俱倉庫，展示由長者志工修復宛如新品之二手家俱，依弱勢戶個別需求提供修復的家俱，透過實地審查，委員印象深刻並大力肯定人才公益活躍老化的價值。局長王鑫基說，雖然第三關的實地審查很重要，但若未能通過前面二階段就無法進入第三階段實地審查，因此每個階段都是獲獎關鍵，都非常重要！

王鑫基進一步表示，2025台灣即將邁入「超高齡社會」，台南市就業人口數約97萬7,000人，受僱勞工近半數為45歲以上的中高齡勞工，無一定雇主勞工所組成的職業工會亦有337個， 7成以上工會幹部逾55歲，就業人口及工會老化問題將隨超高齡時代來臨日趨嚴重，建立「活躍老化」的模組刻不容緩。

▲台南市勞工局「活躍老化」計畫執行成果，榮獲衛福部國健署2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎之「高齡友善城市獎-活躍獎」及「海報獎」銀獎雙獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次「高齡友善城市獎-活躍獎」得獎計畫名稱為「勞工桶篐共好築夢平台-高年級生創價斜槓人生」，展現台南市勞工局團隊以『桶箍』的角色，整合跨部門、跨領域的資源，在超高齡時代來臨前，領先建立逾55歲勞工或專業退休者(參獎計畫稱之為高年級生)「活躍老化」之5P (Platform)策略平台Model，5 P策略平台包括教育及終身學習平台、社會參與平台、價值貢獻平台、促進健康平台及促進就業平台，推動9項全國首創及7項全國唯一之創新措施，如「教育及終身學習平台」之勞工領袖大學學習機制、「社會參與平台」之勞工論壇的意見參與、「價值貢獻平台」之做工行善團推動弱勢房屋修繕及弱勢義剪等人才公益之價值展現、「促進健康平台」之幸福勞工學苑規劃促進中高齡身心健康課程，以及「促進就業平台」規劃照顧服務員專班幫助高年級生就業等活躍老化措施，執行績效亮眼，有效讓高年級生達到「有知識」、「有自信」、「有價值」、「有健康」、「有工作」的5H(Have)創價斜槓人生！參獎計畫因「創新有效」脫潁而出！

▲台南市勞工局「活躍老化」計畫執行成果，榮獲衛福部國健署2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎之「高齡友善城市獎-活躍獎」及「海報獎」銀獎雙獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，在海報參獎，勞工局獲獎作品「我們在意你-特定族群健康平等新點子」，以全民健康為理念，主題鮮明，整體設計以健康綠色為色底，針對台南市推動健康城市永續發展指標SDG8「尊嚴就業與經濟發展」在勞動權益及職場安全需要特別保護的四大特定族群：產業移工(含外籍生)、中高齡勞工、女性勞工、高危險或高風險工作(營造、局限空間、客運業駕駛)，展現近2年依各族群特性及對應職場安全健康危害問題之12項全國首創及3項全國唯一之策略措施及顯著降災成果等特色而獲得評審青睞。

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