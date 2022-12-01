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電動二輪車2年後掛車牌否則沒入　台中警英越泰印4語言加強宣導

▲▼台中警方宣導微型二輪車新法令規定，宣導不忘取締54件違規。（圖／台中交大提供，下同）

▲▼台中警方宣導微型二輪車新法令規定，宣導不忘取締54件違規。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「道路交通管理處罰條例」部分修文修正後，經總統府公告11月30日開始實施，其中「微型電動二輪車」不但要掛車牌、駕駛人需滿14歲，還要投保強制責任險才能上路，不過有2年緩衝期，到時候未掛車牌將被沒入，台中市交通大隊昨天利用4個語文向外籍移工宣導，但宣導過程不忘抓違規，抓了未戴安全帽、雙載、闖紅燈、酒駕、改裝等54件。

▲▼台中警方宣導微型二輪車新法令規定，宣導不忘取締54件違規。（圖／台中交大提供，下同）

警方表示，新法規定在11月29日以前所購買的微型電動二輪車，還是可以在道路行駛，但有2年緩衝期，也就是2024年11月30日以後，如果沒有掛車牌，將以第71條（未依規定領用牌照行駛）舉發，最高可開罰3600元，且未經審驗合格，可當場「沒入」。

▲▼台中警方宣導微型二輪車新法令規定，宣導不忘取締54件違規。（圖／台中交大提供，下同）

警方為了讓民眾清楚新法相關事項，以英文、越南、泰國及印尼4國語文，製作「微型電動二輪車」宣導卡片，讓外籍移工快速了解最新法令規定，促使移工們遵守交通規則，保障行的安全與權益。

▲▼台中警方宣導微型二輪車新法令規定，宣導不忘取締54件違規。（圖／台中交大提供，下同）

警方昨天配合監理機關在台中工業區、潭子工業區及大里工業區宣導之外，不忘取締不法，包括未戴安全帽7件、載人20件、闖紅燈12件、酒駕1件，拒測1件及變更安全裝置13件等54件違規。

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