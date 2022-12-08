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國民黨質疑黑槍取得容易　行政院：院長親自緊盯治安會報

▲▼行政院發言人羅秉成主持院會會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人羅秉成主持院會會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨團8日召開記者會質疑改造槍枝取得容易，嚴重危害社會治安，讓台灣從「慶記之都」，進化成「慶記之國」。對此，行政院發言人羅秉成表示，掃黑、肅槍、反毒等工作，都是一波一波的做，沒有停歇，「院長在治安會報或相關會議，都親自緊盯」，也交代警政署長黃明昭要親自盯緊。

羅秉成表示，肅槍的問題，院長在提示時也提到，政府執法單位就掃黑、肅槍、反毒等工作，都是一波一波的做，沒有停歇。政府態度是像這樣社會治安問題，要拉高到行政院層次，「院長在治安會報或相關會議，都親自緊盯」，這樣的肅槍、掃黑、反毒工作都不是單一部會就能完成，要透過跨部會合作。

羅秉成說，比如槍枝管制問題，在院會記者會也曾說明過，現在槍枝問題8成是改造槍支，所以在修法上，要把改造槍枝的刑度拉到跟自治槍枝一樣，因為舊法自治槍枝的行度重於改造槍枝，其實兩者殺傷力相當，應該修法提高刑責，抑制不法行為。

羅秉成接著說，上游的問題要得到解決，就需要各部會合作。這指的是很多改造槍枝所需要的進口零組件，在海關要能阻絕，要有一些方法，由海關跟相關執法單位合作阻絕關鍵零組件近來台灣。其次，一些製造模擬槍的業者，是僅供出口使用，為了避免回流到市場被改造，因此也要求業者要烙識別碼，能夠朔源追究。

羅秉成強調，這都要透過跨部會合作，不是單一專案可以完成。院長也交代黃明昭署長，要親自盯緊肅槍、掃黑、反毒的重點工作，這部分各界有相關意見需要各界共同努力。

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