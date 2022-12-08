選罷法修法排黑　蘇貞昌下令內政部、法務部研修下周提報

▲行政院發言人羅秉成主持院會會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立院黨團日前召開記者會，宣布將研擬《公職人員選舉罷免法》的修法，規範「黑、金、槍、毒」者，不得登記為候選人。對此，行政院長蘇貞昌8日在例行院會中表示，為健全清廉健全參政的民主選舉舉制度，請內政部、法務部研擬相關修法的強化要件，並於下周提報院會通過。

蘇貞昌表示，各執法單位對掃蕩肅槍、黑槍、反毒的工作一波接一波，從不停歇，而社會大眾普遍不能接受有類似前科者參與公職選舉，「我們不歧視更生人，但對於要掌握公權力、公共資源的職位，人民有更高要求」。

蘇貞昌說，為積極回應外界所提出的《公職人員選舉罷免法》有關參選資格限制的修法建議，健全清廉健全參政的民主選舉舉制度，請政委兼發言人羅秉成督導內政部、法務部等，就選罷法相關修法強化相關要件，並於下周提報院會通過。

蘇貞昌說，政府在態度上要更回應人民的高度期待，讓人民的期待能早日落實，讓政府的態度明確，讓台灣民主一步一步向上提升。

蘇貞昌表示，面對人民的期待，作為當家執政者態度更誠懇、謙卑是應該的，「人民期待更高，我們就應更深刻檢討做到更好，謝謝大家一直以來的努力」，一定要在這種時刻，更穩定政府腳步，堅定福國利民的決心，提升執政效能，就人民支持的應該更懇切地爭取。