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歡慶鴻兔年即將到來　金士頓推出限量萌兔隨身碟搶攻春節商機

▲▼金士頓限量萌兔隨身碟。（圖／金士頓提供）

▲金士頓限量萌兔隨身碟。（圖／金士頓提供）

記者高兆麟／綜合報導

歡慶即將到來的鴻兔年，全球記憶體與儲存領導品牌金士頓推出新款限量萌兔USB隨身碟，作為Q萌系列生肖碟的最新成員，這款萌兔隨身碟以粉嫩色調搭配呆萌無害的圓胖外型、可愛度破表；嘴裡叼著的胡蘿蔔，更與罐裝蔬果汁造型外包裝相互呼應、細節處充滿巧思。除了外型吸睛，萌兔隨身碟更具備64GB大容量，可陪伴消費者珍藏所有快樂回憶，以雀躍心情開啟活力滿載、揚眉「兔」氣的2023年。

萌兔隨身碟延續金士頓於2020年首創的Q萌系列設計概念，以渾圓可愛的外觀設計和呆萌表情為最大特色，並搭配春天的粉嫩色調，呈現出繪本般的童趣風格。萌兔嘴裡叼著胡蘿蔔、頭頂金色運動髮帶，呈現出「要吃也要動」的活力，產品外包裝更別出心裁地搭配主題，以兔子最愛的冷壓胡蘿蔔汁作為設計發想，為新年注入滿滿元氣。


萌兔隨身碟具備64GB的儲存容量1與USB 3.2 Gen 1傳輸效能，可完美適用於工作、學習、儲存多媒體檔案等多重用途，不僅可愛、更十分有料，成為大人、小孩皆愛不釋手的交換禮物與春節送禮首選。


金士頓亞太區業務行銷暨事業發展副總經理 Kevin Wu 吳志恒表示：「佳節期間，正是人們與親友團聚、創造許多美好回憶的時刻。金士頓致力與每位消費者同在，並透過旗下的優質產品與解決方案，幫助人們珍藏生命中的每個珍貴片段；而今，隨著世界從疫情中逐漸復甦，我們也期待透過這款限量萌兔隨身碟，借助兔子帶來幸運與活力的寓意，為人們在即將到來的2023年致上祝福、開創蓬勃生機！」


金士頓2023限量萌兔隨身碟於全台各大經銷通路搶先發售、為新春佳節暖身，並享有五年保固、免費技術支援服務以及金士頓享譽業界的品質保證。

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