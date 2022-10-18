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金士頓DDR4電競記憶體推純白限定版　帥氣ARGB燈效實現高速效能

▲金士頓,DDR4,RAM,記憶體,電競周邊。（圖／翻攝自金士頓官網）

▲ 金士頓推純白限定版記憶體。（圖／翻攝金士頓官網）

記者樓菀玲／台北報導

金士頓FURY系列再推純白限定版Kingston FURY Beast熾白DDR4 RGB記憶體，具備簡潔的流線型白色散熱片與可客製化的RGB燈效，如同在凜冬中的炫彩極光般、與主機外觀相得益彰，營造出震撼感官的磅礡氣勢。

有別於同系列產品沉穩霸氣的黑色外型，新款Kingston FURY熾白限定版RGB記憶體採用吸睛的純白散熱片與圓弧線條設計，滿足電腦玩家對全白配色主機的美學堅持。記憶體頂端的RGB燈條共搭載高達10顆高亮度LED，可細膩呈現行雲流水般的燈光效果，並透過無覆蓋式的導光條設計、讓絢麗色彩一覽無遺。運用 Kingston FURY CTRL控制軟體內建的16種獨家預設燈光模式與客製化功能，玩家更可輕鬆設定個人專屬燈效，並在專利紅外線同步技術的助力下，讓燈光在多條記憶體上同步流動、打造氣勢非凡的視覺饗宴。

▲金士頓,DDR4,RAM,記憶體,電競周邊。（圖／翻攝自金士頓官網）

專為遊戲玩家與內容創作者精心打造的Kingston FURY Beast 熾白限定版DDR4 RGB記憶體，共推出3200MT/s、3600MT/s兩種速度選項，可為電競、影音剪輯、直播等多重用途提供強悍效能。此款記憶體更經Intel XMP 認證，具備預先最佳化的時序、速度和電壓，只需一鍵選擇內建設定檔、即可瞬間解鎖超頻效能，同時亦適用於AMD Ryzen系統，可完美對應跨平台玩家的升級需求。

此外，為提供安心無虞的使用體驗，每條Kingston FURY 記憶體於出廠前皆通過嚴謹的 100% 速度測試，並經全球知名主機板品牌認證、可確保在絕佳相容性的支持下，完整發揮系統潛能。Kingston FURY Beast熾白限定版 DDR4 RGB 記憶體共推出8GB/16GB單條模組、16GB/32GB兩入套組可供選擇。

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