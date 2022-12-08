台中男「連抓兩台賓士違停」車主氣炸　群攻狂譙：真的很無聊

記者許權毅／台中報導

台中一名男子11月中旬在東區十甲路與東英路口遇到多輛車輛違停，便拿起手機跟行車紀錄器拍下檢舉，其中兩名賓士車主均是在一旁簡餐店用餐，不滿遭檢舉上前理論，跟男子發生口角，怒罵男子「真的很無聊」，其中一女在跟男子爭吵中認為遭到男子摩擦胸部，質問「你靠我這麼近幹嘛？我們很熟嗎？」不少網友以為該女是店家老闆娘，但店家回應，該名女子也是顧客，店家均會對違停客人勸導。

▲台中東區某間簡餐店11月傳出兩台賓士違停被檢舉，雙方在店前吵架。（圖／記者許權毅攝）



事發在11月14日晚間18時許左右，一名男子行經東區十甲路與東英路口發現，原本就是違規熱點的路段出現許多違停車輛，便開始錄影，其中一台賓士轎跑車車主在旁邊抽菸，發現男子檢舉拍照後，馬上上前說：「照什麼照？」並將菸頭往男子方向扔去，之後與一女交談後才離開。

▲▼ 賓士轎跑車跟豪華休旅車車主均離開，但其中一女仍在現場跟錄影男子爭論。（圖／YouTube／Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台 授權）



另一名賓士豪華休旅車車主直接將車輛停在門口，一名婦人出來後看著檢舉男說：「有必要這樣嗎？真的很無聊！吃一下東西就走了，為什麼要這樣子，我們又不是停很久，人家也要做生意啊，不然你養他們。」之後便離去。

接著男子跟一女發生激烈口角，男子說：「有點公德心，我剛剛在這邊看已經20分鐘了。」女子則說：「這不是公不公德心，你們真的是很無聊，如果說我們佔很久，那就是我們不對，只是吃個東西出來。」雙方講話距離相當近，女子突然質問男子「你一直靠著我，在摩擦我胸部幹嘛？」男子馬上回應說，「我有監視器，不要誤會喔！毀謗罪是刑法。」

▲女子認為男子靠太近，摩擦到胸部，質問對方為何「一直靠是幹嘛？」。（圖／YouTube／Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台 授權）



但女子認為遭到騷擾，不斷詢問說：「剛剛我一直退，你一直靠是幹嘛？我們講話有必要這麼近嗎？我們很熟嗎？還阿姨，我當不起你的阿姨啦」，男子則表示「叫你阿姨是尊重」，之後轉身離開。

該男將影片上傳到YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」一晚就超過5萬人次觀看，不少網友誤認該女是店家老闆娘，還跑到Google評論刷一顆星。店家接受訪問則表示，當時店外與錄影男子爭論的都是客人，並非店裡老闆娘，昨日晚間店家有看到消息，但仍解釋不完，平時若有民眾在店前違停，均會勸導，避免被開單。

▲▼店家透露，店前確實會有客人或是要到附近消費的客人違停，大部分都會規勸。（圖／記者許權毅攝、YouTube／Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台 授權）



店家工作人員透露，店家前確實時常有違停出現，該名男子也時常在附近拍照檢舉，是附近街坊鄰居眼中的「檢舉達人」，會引起某些民眾不滿，但違停在紅線確實理虧，大部分民眾都摸摸鼻子承受，這次是在店前第一次發生正面衝突。