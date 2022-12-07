小桃子母見「解剖痕」淚崩　議員爆：社會局長暗示家長有施虐嫌疑

▲台中小桃子母親今日由民進黨議員林祈烽陪同召開記者會，痛批社會局長不積極，還暗示家長有施虐可能性。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中1歲女嬰小桃子疑似遭保母虐待，搶救24天仍不治案件。小桃子母親今（7）日由民進黨議員林祈烽陪同下召開記者會，小桃子母親痛訴「保母不老實，心存僥倖把獨自出門的監視器畫面刪除！」昨日小桃子解剖，看見孩子身上的縫痕心痛淚崩。林祈烽爆料社會局長彭懷真「不斷暗示家長也有施虐可能」，結果保母直接被收押禁見。

小桃子母親說，醫院的診斷證明書寫下，小桃子有創傷性硬腦膜下出血、中樞神經衰竭以及呼吸衰竭，11月8日送醫至12月2日結束生命，當時在加護病房每天狀況都越來越差，每天只有半小時可以陪伴，才剛幫小桃子抓周完，結果就發生這種事情，真的很難過。

▲小桃子母親拿出醫院診斷證明書，小桃子有創傷性硬腦膜下出血、中樞神經衰竭以及呼吸衰竭等。（圖／記者許權毅攝）



小桃子昨日進行解剖，希望能釐清死因，小桃子母親說：「看見我小孩頭跟身體都被解剖，身體中間到下腹一大條痕跡，當時手術已經開了2次，現在又因為這件事要被解剖，我很心痛。」對於保母刑期，小桃子母親認為「當然越久越好」，因為不希望他出來後再偷偷接小孩來照顧，因為他都不老實，心存僥倖、無良，就像是「自己的小孩才是寶貝，別人家的都無所謂。」

▲▼小桃子昨日進行解剖，媽媽看見孩子身上的解剖痕跡相當心痛。（圖／記者許權毅攝、家屬提供）



民進黨議員林祈烽表示，第一次記者會時當場與保母通話，結果對方完全否認，但是事實證明保母刪除了住家監視器錄影帶，警方還原後證實她獨自外出，把嬰兒獨自留在家，經過醫院診斷，小桃子有新舊傷，合理能懷疑保母是長期、慣性的施虐情況。

林祈烽說：「我要請問盧秀燕市長，當台中市的嬰兒受虐時，你在哪裡？社會局調查的過程顢頇怠惰、不作為，甚至懷疑家屬有可能是施虐，從案件發生開始，從社會局長彭懷真到基層社工，都不斷暗示『家長很有問題，有共同照護時間，要小心』，結果檢方直接將保母收押，並且小桃子的傷勢情況不可能是在家中跌落會造成。」

林祈烽補充說，案發後沒有立即將保母停托，假設再發生另一起受害者，盧秀燕可以負責嗎？嚴正要求監察院調查，台中市政府顢頇怠惰，甚至包庇的態度要追究到底。」

▲小桃子母親由民進黨議員林祈烽陪同召開記者會。（圖／記者許權毅攝）



台中市社會局回應，勿枉勿縱，兒虐零容忍，是台中市政府一向堅定的立場，小桃子的離去令人悲傷。社會局8日接獲通報第一時間啟動調查，要求保母停托一周，其中1名家長於隔周14日自行復托。由於案件正在調查中，尚未確認違法事實前，無法禁止保母收托，但社會局持續與雙方溝通，以人身安全為由，要求保母19日起暫停照顧孩子。

社會局表示，11月28日保母遭收押，隔日立刻以地檢署及法院羈押保母的理由，依兒少權法26之1條廢止保母登記證，處置過程積極，絕無偏袒拖延。案發後，社會局長數次至醫院，當面與家屬對話傾聽，更多次要求醫院儘速完成傷勢鑑定報告。由於醫療端評估的事發時間點，涵蓋父母跟保母照顧期間，無法直接認定施虐者，所以社會局積極轉介兒少醫療整合服務中心複判傷勢，複判報告已連同行政調查資料，主動送交地檢署持續偵辦，以利更完整還原真相。

▲蔡姓保母日前已經被收押禁見。（圖／家屬提供）

