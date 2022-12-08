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大陸 大陸焦點 特派現場

61歲做試管當「雙寶媽」扛輿論壓力　隔12年夫離世：只想向天再借30年

記者魏有德／綜合報導

安徽一名61歲的婦人盛海琳因意外痛失愛女，決心要再生回來，她也奇蹟般地利用試管技術成功產下一對雙胞胎，不過，輿論一面倒批評她大齡如何養女？盛海琳扛著壓力，和老公老吳一起延續著得來不易的幸福，沒想到，6年後，老吳因中風而身體每況愈下，直至2022年12月4日，72歲的老吳撒手人寰，盛海琳失去依靠，12歲的一對小公主就此失去父親。

▲曾為大陸最高齡產婦的盛海琳4日失去互相扶持的丈夫。（圖／翻攝大皖新聞）

▲曾為大陸最高齡產婦的盛海琳4日失去互相扶持的丈夫。（圖／翻攝大皖新聞）

《大皖新聞》報導，12月7日，前往家中弔唁的好友，心疼地抱住了盛海琳，兩人都抹下了眼淚，「老吳這一下子就走了，留下你們母女三個怎麼搞啊。」

對於當年的決定，盛海琳沒有後悔，卻有著無盡的遺憾，遺憾著相互扶持的枕邊人老吳沒有好好珍惜自己的身體，沒有等到一對女兒長大成人，她悲痛地說，「我不要500年，我只想向天再借30年！」

▲曾為大陸最高齡產婦的盛海琳4日失去互相扶持的丈夫。（圖／翻攝大皖新聞）

▲61歲的盛海琳做試管產下一雙可愛的女兒，也受到輿論攻擊和質疑。（圖／翻攝大皖新聞）

10多年前，盛海琳的寶貝女兒和女婿，因為家中瓦斯沒關好，雙雙意外離世。悲痛萬分的盛海琳一度有出現和女兒一起離開的想法，也一度憂鬱症纏身，就在這痛苦的精神壓力下，盛海琳卻意外做出「要再生一個孩子紀念女兒」的決定。

當時，周邊親友都覺得盛海琳瘋了，盛海琳也自知以她61歲的身體狀態，是一件風險極大的行為。盛海琳在2010年5月手術成功，誕下一對健康活潑的雙胞胎女兒，一家人終於又可以過上幸福生活。

▲曾為大陸最高齡產婦的盛海琳4日失去互相扶持的丈夫。（圖／翻攝大皖新聞）

▲盛海琳的先生中風，照顧家庭的重擔壓在盛海琳肩頭上。（圖／翻攝大皖新聞）

沒想到，盛海琳高齡產女的新聞將這個幸福的家庭推上風口浪尖，在網友口中變成「生育鬧劇」。面對一面倒的質疑和不解，盛海琳就是要證明，有能力扶養孩子長大，她當時還強調，「生得起，就養得起！」

▲曾為大陸最高齡產婦的盛海琳4日失去互相扶持的丈夫。（圖／翻攝大皖新聞）

▲曾為大陸最高齡產婦的盛海琳失去互相扶持的丈夫。（圖／翻攝大皖新聞）

造化弄人，老吳在2016年突然中風倒下，雖經搶救後保住生命，卻也讓盛海琳肩頭上的單擔子更加沈重，就在2019年，2019年，小女兒生病住院，70歲的盛海琳一邊照顧孩子、一邊要外出賺錢，還要照顧女兒和中風的老吳，蠟燭多頭燒的結果，盛海琳直接暈倒在街邊。

6年後，老吳在4日永遠離開這個家，盛海琳向外界發出訃聞，與他相扶相伴的丈夫走了，12歲的女兒們也從此失去了爸爸。在真愛永失後，盛海琳忍住悲痛，「未來唯有攜幼女拼命的好好活。」

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