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冬天穿超辣比基尼　媽媽撞見怒「三角地帶曝光了」！這1點驚呆鄉民

▲桃園市蔡姓男子於2020年間突然發現同居女友上傳臉書的比基尼泳裝太過裸露，在深夜中脫去其衣褲強拍裸照，還逼迫跪在馬桶前。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

天氣越來越寒冷，不少人的衣櫃已經換季。但一名網友透露，最近看到一套非常喜歡的比基尼泳衣就馬上買了，結果在房間試穿時，媽媽剛好走進房間看到，隨即大罵「整個三角地帶都曝光了」，但他認為應該沒有這麼嚴重，只好PO文詢問眾人看法。文章曝光後掀起熱議，但也有眼尖網友發現驚奇的地方。

原PO在PTT發文表示，最近看到一套比基尼泳衣，覺得非常好看就買下來了，回到家後立刻開始試穿。沒想到這時媽媽剛好進房間找他，整個看光光了，當場氣得大罵「現在明明就冬天了，你還買比基尼，還買這麼露，整個三角地帶都曝光了」。

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原PO見狀急忙讓媽媽冷靜下來，也問說「難道你不覺得好看嗎？」這時對方才略帶微笑回說「哦…還可以啦」。雖然媽媽事後就改口了，但他也PO出照片要大家評評理，「最後再問各位這套比基尼好看嗎？真的有我媽說的那麼嚴重嗎？」只見照片中他留著一頭黑色側分長髮，身穿白色的比基尼泳衣，上半身中間有做特別設計，泳褲的側邊還用金屬環連結，和一般的純布料不同。

不少網友看到後紛紛表示，「那個腰、那個臀，阿嘶」、「推，很好看啊」、「讚讚，感覺皮膚好好」、「跟她說你是夏天要穿的啊」、「身材越來越讚啦」、「我認真說！身材好才撐得起來，超好看」。但也有人發現原PO其實是男生，回應「可以當我男朋友嗎」、「真的厲害，身材比女生還好」、「哭了，為什麼男生的腿比女生好看」、「你這樣害其他女生怎麼活」。

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