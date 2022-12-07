國小兒子「寒假計畫表」藏亮點！千人笑瘋狂推：很給媽媽面子了

▲放長假前，許多老師都會鼓勵學生擬定寒假計畫，期望孩子度過一個充實的假期。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／柯沛辰報導

許多孩子放寒暑假前，都會在老師和家長鼓勵下擬定計畫表，好練習規劃時間。近日有一位媽媽看了國小兒子的「寒假計畫表」，忍不住感慨「好充實」，沒想到照片曝光後，意外逗笑一票網友，吸引近7000人按讚、近600則留言，掀起熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」分享兒子貼在牆壁上的計畫表，不禁感嘆「剛剛看到我兒子貼在牆上的寒假計畫好充實...」照片中可見，一整天被分成了早上、中午、下午和晚上4個時段，而且每件待辦事項都安排了1小時的時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，仔細一看，行程表上除了早餐、午餐、晚餐以外，幾乎清一色都是玩、玩、玩，還有電視、電視、電視，只有1小時在寫作業，甚至連傍晚都留給了電動，讓網友看完全都哈哈大笑。

▼原PO貼出兒子的寒假計畫表。（圖／爆廢公社，點圖可放大）

許多家長看完心有戚戚，認為孩子其實算乖巧了，「至少他不騙你」、「有寫作業，要感恩了」、「寒假還能七點起床很猛」、「會排作業用牙線還知道要早睡，是來報恩的孩子了」、「很會規劃時間，本人作業都是開學前一天才寫」、「這行程...有把作業寫完，我不反對」、「我覺得很棒，有安排寫功課時間，而且電視也沒連續看太久」、「規畫裡面有寫上『作業』就已經很給媽媽面子了XD」。

還有人歪樓笑說，「王元是他的好朋友嗎？看孩子排好多時間給他」、「小時候真的要多看電視，長大就沒興趣看了」、「是我的話：14：59-15：00作業」、「他沒洗澡」、「這麼忙會不會太累呀」、「懶人包：一小時寫功課，其他時間玩」、「看來最期待馬力歐賽車了XD」、「小時候我媽也逼我寫過，結果睡醒還是看電視，媽媽回家就假裝看書，拖地做家事」。

▼許多網友看完都想起這張哽圖。（圖／翻攝自臉書）

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完