逼她給親哥哥買房！母親「強硬理由」炸了　網嚇：根本吸血鬼

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記者鄭思楠／綜合報導

遼寧一年輕女生11月30日發佈影片悲訴，媽媽逼她給哥哥出錢買房，隨後兩人發生爭吵。影片中，女生表示，可以給哥哥出一部分錢，但是不能全出，不想用辛辛苦苦打工掙的錢全部給哥哥買房。而媽媽則認為，女孩不著急買房，反正以後會結婚嫁人。

綜合陸媒報導，影片顯示，女生在吃完飯後，就和母親聊起買房的事，因為自己目前租房住，所以很迫切想要有一套屬於自己的房子。可令她萬萬沒想到的是，隨後雙方發生了很激烈的爭吵。

聽到女兒要買房，母親表示，沒有買房的必要，明年她的哥哥就要買房了，讓她把這些錢拿出來，給哥哥買房。母親還強硬稱，「這都是家裡的錢！」

▲女生被家人逼，要出錢給親哥哥買房。（圖／翻攝自影片）

不過，女兒表示，這些錢都是自己辛辛苦苦賺的，哥哥都沒說要她的錢來買房，憑什麼自己要出錢，哥哥買房，她願意拿出一部分，但絕不是把所有的積蓄都拿出來，「哥哥已經說了自己有錢，但是媽媽還是堅持要我出錢買房。」

聽到女兒的回答，母親依然堅持自己的想法，她認為，兒子的年紀大，應該讓兒子先買，而女兒的年紀小，可以再慢慢買，更何況以後還會結婚嫁人，不需要房子。

見到母親如此堅決的態度，女生心冷連夜收拾行李，打車回到租屋裡。之後，她感覺非常委屈，將這件事發到網上。

對此，網友議論紛紛，「養一個女兒分擔養兒子的壓力，算盤精」、「這媽就是吸血鬼」、「不是所有的父母都是全心全意為孩子的」、「我閨蜜就是這樣，房子寫媽媽名字，媽媽轉手過給了弟弟」、「女孩生在這樣的家庭真的倒霉」。