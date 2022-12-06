虐死3歲繼女還叫她媽頂罪　惡繼父還假造女童自摔假象圖脫罪

▲男子長期虐打女童，導致女童死亡。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

有多項前科的屏東方姓男子，長期虐打3歲的繼女，將女童打得全身瘀青，最後在去年6月間，方男虐打完後，女童全身發燙、失去意識，送醫不治。案發後方男落跑，還叫女童生母出面頂罪，謊稱是女童自摔樓梯而死。一二審均將方男重判有期徒刑11年，案經上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

判決指出，有毒品、妨害性自主等多項前科的方男，自2020年9月起，即與女童母親黃姓女子交往，並在屏東枋寮鄉租屋同居。不過方男並未善盡照顧繼女的責任，稍有不如意，就毆打女童出氣。

女童於去年3月間在租屋處摔倒，大腿骨折，以石膏固定。由於不能行走僅能以臀部拖行移動，方男限制女童只能在2樓的方間內活動，禁止她單獨離開房間。但女童還是經常想要離開，方男就以拖把握柄、皮帶等物品，毆打女童頭部、身體、四肢。方男下手凶狠，讓女童身上留下瘀青、傷痕。一直到去年6月間，方男又痛毆女童後，發現女童喪失意識、呼吸急促且全身發燙，趕緊通知女童母親，女童母親趕緊呼叫救護車，但女童到院前就已經呼吸心跳停止。經過急救後，就因腦幹及胼胝體外傷性重度軸突損傷、硬腦膜下腔出血、腦挫傷，傷重不治死亡。

女童被送醫時，方男就察覺不對，趕緊落跑；事後得知女童已經死亡，竟與女童母親商議，要她出面頂罪，說女童是自己摔下樓梯受傷而死。不過女童母親不甘自行承擔照顧不周的責任，供出實情，檢警逮捕方男並提起公訴。法院審理後，均認定方男有罪，一二審均將他重判有期徒刑11年。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。