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桃園即將「換黨執政」　18萬份900萬「水果月曆」發送分顏色？

▲桃園18萬份水果月曆發送，藍、綠民代不均

▲黃敬平說，市府的水果月曆發送，因「換黨執政」後，今年竟藍、綠民代份數不均。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會7日審查112年度市府總預算，市議員徐玉樹、黃敬平、黃婉如相繼針對市府農業局，竟因即將在25日「換黨執政」，在今年發送「水果月曆」給地方各級民代，出現藍、綠民代，發送份數不均提出質詢！黃婉如質問農業局長郭承泉900萬經費印製的18萬份的水果月曆，不均的發送份數是否被市府高層授意？

▲桃園18萬份水果月曆發送，藍、綠民代不均

▲黃婉如認為，這個水果月曆「很不平均」發送給地方民代，是否因為XX黨選輸了，就出了這個點子？（圖／擷取自市議會網站）

徐玉樹要求郭承泉局長，把這幾天內就發完的18萬份水果月曆，發送給那些單位列表送市議會；黃敬平說，市府印的水果月曆，受到民眾歡迎，因此許多里長、市議員等民代都會去爭取，發送給民眾，依往年的慣例，無論是什麼政黨，每名里長、市議員可拿到100份，若有不足可向市府申請追加份數。

▲桃園18萬份水果月曆發送，藍、綠民代不均

▲桃園市政府每年花費900萬經費印製18萬份的水果月曆。（圖／黃敬平提供）

但今年卻在短短1、2天內就全數發完，根據他掌握的訊息，今年水果月曆市府仍印刷18萬份，「所有非民進黨議員、新科議員、里長都只會拿到『100份』，立委則是1000份。」但另外，還會給「民進黨籍議員」追加份數以及發送「尚未上任」的民進黨籍新科議員。

黃敬平說，國民黨的立委魯明哲服務處和新科議員張碩芳表示，他們一份都沒拿到？還有很多新科里長也表示都沒拿到，難道，這個水果月曆發放也有藍、綠之分？黃婉如認為，這個水果月曆「很不平均」發送給地方民代，是否因為XX黨選輸了，就出了這個點子，是否有市府高層授意農業局？郭局長則未正面回覆。

黃敬平則在臉書貼出市議會質詢水果月曆情形，網友留言：「其實印這月曆本身就是浪費公帑。」、「環保年代+政府負債年增，水果月曆可以不用再印、免費送了」、…

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