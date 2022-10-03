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台南市議會慶重陽　近30位百歲長者樂開懷

▲台南市議會與市府在重陽節前夕舉辦敬老活動，邀請近30位百歲以上長者，席開35桌，現場氣氛溫馨熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會與市府在重陽節前夕舉辦敬老活動，邀請近30位百歲以上長者，席開35桌，現場氣氛溫馨熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會與市府在重陽節前夕舉辦敬老活動，邀請近30位百歲以上長者，席開35桌，現場氣氛溫馨熱鬧，郭信良議長、戴謙副市長、立委陳亭妃及市議員等人，為長輩們獻祝福。

台南市議員盧崑福、吳禹寰、尤榮智、陳怡珍、周麗津、林燕祝、許又仁、蔡秋蘭、蔡旺詮、唐碧娥、李鎮國、Ingay Tali、林易瑩、李中岑、黃麗招、楊中成、王家貞、周奕齊、李啟維、陳昆和、杜素吟、吳通龍、方一峰、許至椿、林美燕等議員都出席為長輩們祝福，林志聰、謝龍介、曾培雅議員由服務處人員代表到場。

郭信良議長表示，今天的敬老活動除了有各界提供的紀念禮品，還準備了大型扭蛋機，最大獎是１萬元的紅包，滿足長輩們的童心童趣。此外還有十全十美10層大蛋糕，邀請此次年紀最長的黃烟阿嬤（民國2年生）和五代同堂的莊黃換阿嬤（民國7年生）一起來切蛋糕，與兒孫們共享，既表達對長輩們的敬意，也凸顯出阿公阿嬤對晚輩的照顧。

對於年年的敬老活動能順利舉行，郭信良議長特別感謝幕後功臣，包括市府社會局、民政局，以及出錢出力的贊助單位亞德客國際股份有限公司、台灣首廟天壇、四草大眾廟、四草大眾廟重修委員會、四七商會，還有表演團體優仕堡幼兒園，一起把快樂帶給老人家們。

▲台南市議會與市府在重陽節前夕舉辦敬老活動，邀請近30位百歲以上長者，席開35桌，現場氣氛溫馨熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭信良議長強調，議員們每年踴躍出席敬老活動，也是議會持續辦下去的動力。平時議員們在地方服務，未必有機會接觸到長輩們，藉著重陽敬老和選區的長者們互動，傾聽家屬們的聲音，作為推動市政的參考。例如今年議員們為長者爭取到每人一千元的防疫津貼，健保福利金也確定不排富，顯示出議員們照顧長者福利的用心。

戴謙副市長表示，府會攜手合作，一起表達出對所有長者的重視，也肯定在場子孫們的孝心。台南市百歲以上長輩共有312位，都是我們的寶貝，祝大家永遠健康、平安。

陳亭妃委員說她曾擔任10年議員，至今看到郭信良議長做到把議會打開，讓民眾走進來；而且今天出席的阿公阿嬤，有的來了不止一次，因為議會和市府把活動辦得很好，讓長輩們每年都很期待來議會，是最幸福、最圓滿的時刻。

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