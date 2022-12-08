北市立委補選激烈！　沈富雄預測「這人」氣勢有利將大勝

▲王鴻薇、吳怡農。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇、壯闊台灣吳怡農）

記者詹宜庭／台北報導

明年1月8日將舉行台北市第三選區立法委員補選，國民黨徵召台北市議員王鴻薇出戰，對上民進黨籍的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。對於此次立委補選，前民進黨立委沈富雄斷言王鴻薇將會「大勝」，因為王鴻薇是老將、大將，碰上國民黨在九合一大選中勝利的氣勢，十分有利。

沈富雄8日在廣播節目《POP撞新聞》接受資深媒體人平秀琳專訪時表示，王鴻薇因為是老將、大將，也是揭發前新竹市長林智堅論文門的功臣，氣勢當然很高。同時，碰上國民黨剛在九合一大選中勝利的氣勢，十分有利。

相對的，沈富雄批評其對手吳怡農「太嫩、太弱了」，被王鴻薇攻擊黑道問題時根本沒辦法處理，只會要求黨中央「幫我處理好」，這種叫大人的處理方式顯現了他的無能，因為他起碼可以回嘴。沈富雄認為，吳怡農在這一點上甚至比前衛福部長陳時中還差，陳時中回嘴是很可笑，可是吳怡農連可笑的回嘴都做不來，甚至在回話當中得罪了前國策顧問黃承國。

沈富雄狠嗆，吳怡農腦筋迴路接起地很慢，他表現出很亮麗的、文青的形象，在黨氣勢好的時候，可以很輕易地過關；但是現在是「逆風」，民進黨很糟糕的時候，這種類型的候選人要選得好，很不容易。