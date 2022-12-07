美已提早交付「改良版」AGM-88反輻射飛彈　空軍：比美軍現役好

▲AGM-88高速反輻射飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

國防部戰規司中將司長李世強7日證實，我方已提早獲得AGM-88B高速反輻射飛彈；空軍參謀長黃志偉則說，彈藥型別、射程不方便在此透露，但是是美軍根據我方需求進行改良的型別，且是比美軍現役再好的型別。

國防部長今天上午列席立法院外交國防委員會，就「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」進行報告並備詢。立委王定宇質詢提到，2022年10月5日在外交國防委員會時，針對美軍購案延遲或取消質詢一事質詢邱國正，表示有些美方會提早交付給台灣新採購、精準、機動的遠程軍售項目，最快是今年底，請問美方目前有沒有提早交付的軍購案？

李世強回應，空軍的AGM-88B應該明年交付，但今年已經來了。王定宇詢問，是反輻射飛彈？美軍提供給烏克蘭是舊型，我方採購是新型的嗎？邱國正說，是。

王定宇追問，射程是150公里嗎？黃志偉表示，彈藥型別、射程不方便在此透露，但是是美軍根據我方需求進行改良的型別，且是比美軍現役再好的型別。黃志偉也說，該型別飛彈已在台灣，但數量不能透露。

AGM-88高速反輻射飛彈（AGM-88 High-speed anti-Radiation Missile，HARM）是美國現役的空對地反輻射飛彈，類型包括AGM-88B，可攻擊各式無線電訊號來源，包括雷達、通訊設備及電磁干擾裝置。