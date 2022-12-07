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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳私下稱兵役延長後請辭扛責　邱國正否認：我沒有講過這話

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

兵役延長受到各界關注，有媒體報導，選前國安全已傳出國防部長邱國正可能會因上述政策扛責下台，呼聲最高的接棒人選是國防大學校長劉志斌。對此，邱國正今（7日）表示，他絕對沒有發表相關言論，在職一天就把份內工作做好。另外，邱國正在受訪時也說目前沒有任何人跟他談內閣改組的事情。

邱國正7日列席立法院外交國防委員會，就「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」進行報告並備詢。立委溫玉霞詢問，選舉之前有媒體報導，你曾經在國防部私下表示，在徵兵案通過後你將會請辭，以此為政策負責，你覺得這政策符合我國建軍規畫嗎？還是受制於政治壓力不得不推動？

邱國正回應，「我沒有講過這個話，什麼政策推動不推動，結果我要如何，沒有。」政務官來是很偶然，去是必然，他個人絕對沒發表言論要做不做，在職一天就把份內工作做好。溫玉霞說：「你的肩膀很硬我知道。」邱國正聽聞後呵笑幾聲。

立委邱臣遠則問，會不會因為內閣人事案影響到兵役延長政策推動？邱國正說，通常不會，每個政策有延續性，「我不知道要更換」，但就算人員更迭，也不會突然翻盤。

另外，會前受訪針對內閣傳改組風聲，部分民進黨人士檢討時認為役期延長是導致選舉失利原因之一，邱國正表示，「我不知道」，假如會有影響，不知道是正面還負面；但民眾對於保家衛國是全民共同責任部分有點共識，至於有不同的意見，例如針對軍中的管教，這些問題國軍將會持續強化。

媒體也問，內閣人事動盪，總統蔡英文是否有致電安撫，說兵役延長不會影響到你？有嗎？邱國正回應，「政務官去留不會有任何評議，接到命令就...，目前沒有任何人談這件事」。

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