不受選舉影響！兵役延長12月底前公告　邱國正：目前沒人談內閣改組

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部長邱國正今（7日）指出，兵役延長仍會在12月底前公告，並表示公告時間與選舉無關。對於內閣傳改組風聲，部分民進黨人士檢討時認為役期延長是導致選舉失利原因之一，邱國正表示，「我不知道」；此外，邱國正也說目前沒有人向他談內閣改組的事情。

邱國正7日列席立法院外交國防委員會，就「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」進行報告並備詢。會前受訪時，對於兵役延長是否仍在12月底前實施，邱國正表示，「會！」目前仍在研議中，會拖這麼久是因為這件事茲事體大，要針對外面蒐集的很多問題一一說明、考量周延性，所以花點時間。

媒體追問，12月底前一定會公告？邱國正說，當初有這樣講，假如12月底沒有公告，等到明年公告就要再往後延一年，所以期望朝這方向努力。

邱國正也再次否認因選舉而延後兵役延長公告時間；邱指出，選都選完了，還有什麼顧慮的？軍方考量很單純，怎樣增加戰力、加強訓練，也聽了很多民間意見，所以要更加周延的把這些問題解決才能推動。

對於內閣傳改組風聲，部分民進黨人士檢討時認為役期延長是導致失利原因之一，邱國正表示，「我不知道」，假如會有影響，不知道是正面還負面；但民眾對於保家衛國是全民共同責任部分有點共識，至於有不同的意見，例如針對軍中的管教，這些問題國軍將會持續強化。

媒體詢問，內閣人事動盪，總統蔡英文是否有致電安撫，說兵役延長不會影響到你？有嗎？邱國正回應，「政務官去留不會有任何評議，接到命令就...，目前沒有任何人談這件事。」