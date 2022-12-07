失聯移工轉行詐團車手！出門取熊貓餐被逮　4同夥躲廁所GG了

記者唐詠絮、翁子皓／彰化報導

彰化溪湖警分局偵辦電信詐欺案件，鎖定一部可疑車輛，在埋伏、調查數日後，於5日上午10時許逮到外出提取熊貓餐點的越南籍黎姓車手，之後循線前往詐團所在的大樓4樓，破門後在廁所內逮到另外4名詐團成員，訊問後依涉嫌詐欺、洗錢防制法、毒品等罪送辦。

▲詐團車手領熊貓外送餐點時被逮，警方循線破獲詐騙集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）

根據警方調查，陳姓男子涉嫌招募外籍移工當車手，並開車載移工前往ATM提領詐騙款項，自己在旁監視提款。彰化溪湖警分局偵辦詐騙案件時，發現有集團常以「解除分期付款」的方式騙錢，經調閱監視器，鎖定一輛涉案車輛，之後報請彰化檢方指揮偵辦。

警方埋伏數日後，在5日上午10時許發現提款車手，出現在彰化縣溪湖鎮文二街某大樓前提取熊貓餐點，立即上前查緝該名車手，經警方調查，該名車手為越南籍失聯移工，並發現該大樓4樓套房即是詐騙集團的據點，警方立即持拘票進入大樓4樓套房內。

然而，詐騙集團成員感受到風吹草動，紛紛躲入套房廁所內，並鎖住廁所門，不讓警方進入。警方找來消防人員強行破門，成功將另外4名詐團成員逮捕歸案，並在現場查扣多支手機、警示帳戶提款卡、筆電、空氣手槍等證物，警方訊問後，將陳姓主嫌在內等5人依涉嫌違反詐欺、洗錢防制法、毒品等罪送辦。

溪湖分局長羅裕城表示，現今查緝詐欺案件為重點，防詐騙、毀工具、擋金流、清集團，澈底瓦解不法集團，呼籲不法之徒切勿心存僥倖，以身試法。