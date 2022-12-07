　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

失聯移工轉行詐團車手！出門取熊貓餐被逮　4同夥躲廁所GG了

記者唐詠絮、翁子皓／彰化報導

彰化溪湖警分局偵辦電信詐欺案件，鎖定一部可疑車輛，在埋伏、調查數日後，於5日上午10時許逮到外出提取熊貓餐點的越南籍黎姓車手，之後循線前往詐團所在的大樓4樓，破門後在廁所內逮到另外4名詐團成員，訊問後依涉嫌詐欺、洗錢防制法、毒品等罪送辦。

▲詐團車手領熊貓外送餐點時被逮，警方循線破獲詐騙集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲詐團車手領熊貓外送餐點時被逮，警方循線破獲詐騙集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲詐團車手領熊貓外送餐點時被逮，警方循線破獲詐騙集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）

根據警方調查，陳姓男子涉嫌招募外籍移工當車手，並開車載移工前往ATM提領詐騙款項，自己在旁監視提款。彰化溪湖警分局偵辦詐騙案件時，發現有集團常以「解除分期付款」的方式騙錢，經調閱監視器，鎖定一輛涉案車輛，之後報請彰化檢方指揮偵辦。

▲詐團車手領熊貓外送餐點時被逮，警方循線破獲詐騙集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方埋伏數日後，在5日上午10時許發現提款車手，出現在彰化縣溪湖鎮文二街某大樓前提取熊貓餐點，立即上前查緝該名車手，經警方調查，該名車手為越南籍失聯移工，並發現該大樓4樓套房即是詐騙集團的據點，警方立即持拘票進入大樓4樓套房內。

然而，詐騙集團成員感受到風吹草動，紛紛躲入套房廁所內，並鎖住廁所門，不讓警方進入。警方找來消防人員強行破門，成功將另外4名詐團成員逮捕歸案，並在現場查扣多支手機、警示帳戶提款卡、筆電、空氣手槍等證物，警方訊問後，將陳姓主嫌在內等5人依涉嫌違反詐欺、洗錢防制法、毒品等罪送辦。

▲詐團車手領熊貓外送餐點時被逮，警方循線破獲詐騙集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）

溪湖分局長羅裕城表示，現今查緝詐欺案件為重點，防詐騙、毀工具、擋金流、清集團，澈底瓦解不法集團，呼籲不法之徒切勿心存僥倖，以身試法。

▲詐團車手領熊貓外送餐點時被逮，警方循線破獲詐騙集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
「首波冷氣團」要來了　急凍14°C↓！颱風可能生成路徑曝
館長直播沉默1分鐘「眼眶紅了」：我做錯什麼？
男星婚前劈5女！　老婆苦撐「3年生3胎」不忍了
快訊／找到了！捕鰻苗「1死1失聯」　失蹤者遺體尋獲
「全台灣只有你適合！」　蔣萬安邀「7連霸議員」任民政局長
擋不住！中華三菱「國產、商用車」明年起全面漲價
獨／蔣萬安傳找「他」當發言人！　資深主播經歷曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中山高物流車追撞賓士　民眾拍下「2個三星徽」引熱議

花蓮2男捕鰻苗遭大浪捲走「1死1失聯」　搜救2天尋獲失蹤者遺體

陽明交大30年巨大老榕樹突腰斬　對向休旅車慘遭擊中

詐騙新手法！新北男假合約出租停車位　拿不出所有權證明被識破

華山司法園區蓋19層樓新法院　美女法官持動土金鏟合照留念

小桃子母見「解剖痕」淚崩　議員爆：社會局長暗示家長有施虐嫌疑

髮蠟哥當警面直播嗆「跟黑道掛勾」挨告　自曝罹癌求輕判

雲林休旅車遭撞失控衝民宅　1歲童額頭擦傷...肇事車跑了！

台南西羅殿天公爐子埋生雞腿...男辯還願　民俗專家：瞎扯

失聯移工轉行詐團車手！出門取熊貓餐被逮　4同夥躲廁所GG了

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

中山高物流車追撞賓士　民眾拍下「2個三星徽」引熱議

花蓮2男捕鰻苗遭大浪捲走「1死1失聯」　搜救2天尋獲失蹤者遺體

陽明交大30年巨大老榕樹突腰斬　對向休旅車慘遭擊中

詐騙新手法！新北男假合約出租停車位　拿不出所有權證明被識破

華山司法園區蓋19層樓新法院　美女法官持動土金鏟合照留念

小桃子母見「解剖痕」淚崩　議員爆：社會局長暗示家長有施虐嫌疑

髮蠟哥當警面直播嗆「跟黑道掛勾」挨告　自曝罹癌求輕判

雲林休旅車遭撞失控衝民宅　1歲童額頭擦傷...肇事車跑了！

台南西羅殿天公爐子埋生雞腿...男辯還願　民俗專家：瞎扯

失聯移工轉行詐團車手！出門取熊貓餐被逮　4同夥躲廁所GG了

女大生走路慘摔竟「卡到陰」！下體血流不止　糗被20人輪流看陰道

《艾爾登法環》TGA前夕推新DLC　PvP玩家等很久的「競技場」來了

蔡佩軒唯美化身「採茶姑娘」　腳滑差點跌進茶園！

從靜默到煙火氣！陸多個城市再現人潮　上海人：不用擔心PCR過期

謝國樑接下當選證書「繼續傾聽市民心聲」　28歲余治明出任發言人

「台灣連鎖業奧斯卡金像獎」選拔揭曉　遠通電收喜奪8座大獎

NBA最正女記者確定來台！擁「極致翹臀」在球場都穿兩截式低胸

台積電亞歷桑納州大徵才　競合對手英特爾下月底將裁員

鄧蒔陽灌「心靈雞湯」美和勝開南　蔣育恒從板凳翻身猛打賞

中國取消清零　英媒：模型推估冬季「死亡人數恐破百萬」

鄧紫棋國台語雙聲道　《我只在乎你》超好聽！！

社會熱門新聞

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

KTV找傳播妹　男摸到「下面一包」崩潰揍人

快訊／北市驚傳雙屍案！2男陳屍房內已屍僵

外送員「機車進百貨」送餐　漢神巨蛋怒了

越南女來台念大學下海　林森北套房接客價碼曝　

一次2000元！越南大奶妹嬌喘聲穿牆被抄

富二代身亡小三攜子驗DNA　高大成曝秘辛

她蝦皮賣「BT21」OK繃1組30元慘了！

國防部憲兵盜照！女子100私密照慘被外流

知名網購牛肉麵少東　竟是合成大麻製毒師

岳父說公司要賣了　女婿籌錢買股撈115萬被訴

秦綾謙淚控遭削1230萬　前夫一句冷回

中打攻堅車敲破玻璃搜索　路人揶揄：麥當勞歡樂送

更多熱門

相關新聞

詐騙車手老婆騙警「他不在」　衣櫃有聲音露餡

詐騙車手老婆騙警「他不在」　衣櫃有聲音露餡

新北市一名詐騙集團車手2個月內在雙北市各超市ATM提領贓款，新北市就犯下27案，提領金額破百萬，警方循線到他林口區租屋處，他老婆表示「不在家，很久沒看到他」，此時員警聽到房間床上手機，傳來世足賽事分析影片聲音，直覺有異，最後在衣櫥裡將他逮捕。

無業男銀行打卡　千萬贓款梭哈虛擬幣

無業男銀行打卡　千萬贓款梭哈虛擬幣

外送員騎車進專櫃送餐　同業爆「櫃姐刁難」

外送員騎車進專櫃送餐　同業爆「櫃姐刁難」

好心外送員幫多買一份餐　事後遭檢舉超收現金

好心外送員幫多買一份餐　事後遭檢舉超收現金

恆春版柬埔寨惡夢！詐團30萬包棟民宿當機房　

恆春版柬埔寨惡夢！詐團30萬包棟民宿當機房　

關鍵字：

詐騙集團車手外送

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

快訊／男星無預警宣布結婚！

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面