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恆春版柬埔寨惡夢！詐團30萬包棟民宿當機房　他吐1句話慘遭拘禁

▲▼恆春如柬埔寨惡夢！詐團包棟民宿當機房　機手「不想做」遭拘禁。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲詐騙集團包棟恆春民宿當詐騙機房，獲利高達數千萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市警方接獲線報，有詐騙集團包棟恆春民宿作為詐騙機房，成員以假檢警的手法從事詐騙，初步受害者有數百人，獲利金額數千萬元；而該集團管理相當嚴格，成員不僅不能使用手機，也不能擅自外出，就有一名手下表示「不想做了」，結果就慘遭拘禁。專案小組日前強勢攻堅，現場查獲9名犯嫌、相關作案工具以及毒品愷他命等，全案依法解送屏東地檢署偵辦。

高雄市刑大偵三隊日前接獲情資，有詐騙集團利用選舉期間警力繁忙，加上屏東現屬旅遊淡季，遠赴恆春包棟民宿作為詐騙機房，以一個月30萬元高月租金利誘房東合作，讓詐團成員進駐進行電話詐騙。

▲▼恆春如柬埔寨惡夢！詐團包棟民宿當機房　機手「不想做」遭拘禁。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方強勢攻堅，逮獲幹部和機手。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方組成專案小組，歷經勘查埋伏、跟監，發現該詐騙集團進駐恆春約1個月，且即將於12月搬離民宿，因此選定於上月28日強力攻堅，部署優勢警力包圍整棟民宿，現場查獲詐騙機房幹部和機手等9人。現場查扣手機64支、筆電2台、分享器1台、監視器、SIM卡2張、金融卡3張、少量毒品愷他命等，全案依詐欺、組織條例、妨害自由等罪嫌解送屏東地方檢察署偵辦。

警方表示，該機房以「假檢警」的詐騙手法，從事機房三線工作(電信局、公安、檢察院)，初估遭詐騙大陸民眾有數百人，詐騙金額高達數千萬元。

警方調查，該詐騙集團利用旅遊淡季民宿出租率低，以包月包棟方式，提出月租金20-30萬元利誘，不知情的旅宿業者答應出租，還負責提供三餐伙食。

▲▼恆春如柬埔寨惡夢！詐團包棟民宿當機房　機手「不想做」遭拘禁。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方把詐騙集團全包軌，帶回偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼恆春如柬埔寨惡夢！詐團包棟民宿當機房　機手「不想做」遭拘禁。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方上門查緝時，機手疑正用手機從事詐騙行為。（圖／記者許宥孺翻攝）

「如同柬埔寨台灣版！」警方表示，集團幹部於網路上招募成員，以底薪3萬、抽成3%當誘因，有不少缺錢的人自動上門，不過該詐騙集團管理相當嚴格，入住就沒收手機、禁止外出，且採團進團出方式，也就是說，直到轉移到下個陣地前，機手都不能離開機房，其中就有一名機手，中途表達「不想做了」，就被幹部拘禁在小房間，還好該詐騙機房遭警方瓦解。

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