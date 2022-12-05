應徵高薪民宿囚禁7天　詐領900萬淪車手...求職男咬出幕後集團

▲彰化求職男(穿白T)被囚禁淪車手，詐領900萬被警方識破。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名張男在網路應徵到「月薪10萬起跳、包吃包住、免出國」文書工作，卻遭到詐騙集團帶到民宿囚禁7天並控制行動，淪為替詐欺集團洗錢車手，日前他到銀行申辦金融卡預計提款900萬元，被行員察覺，警方揪出背後的詐騙集團，也逮捕到孫、趙2嫌，依涉詐欺、妨害自由、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送。

這起案件發生在11月21日16時，彰化警分局民族派出所接獲中國信託銀行行員來電，有一名張姓男子於臨櫃欲申辦金融卡，但帳戶內有900萬元異常金流，經到場了解發現張姓男子為人頭帳戶。

警方突破張男心防，張坦承犯行卻異常緊張，經警方不斷規勸，張男才說他是根據臉書廣告訊息應徵工作，於11月16日在新北市上車後即遭詐欺集團控制行動，並被帶至彰化縣和美鎮民宿監視囚禁多日，沒收手機、證件及存摺提款卡，淪為替詐欺集團吸金洗錢，並在詐團成員控制下前往金融機構申辦金融卡預計提款大筆現金，所幸沒有受到凌虐對待。

全案經警方與金融機構警銀通力合作，即時攔查到2名被害人遭集團詐騙之匯款，總計超過新臺幣900萬元不法所得。全案調查後將孫、趙等2嫌依涉嫌詐欺、妨害自由、洗錢防制法及組織犯罪防制條例隨案移送彰化地檢偵辦。

▲彰化警分局將犯嫌移送地檢。

彰化警分局強調，將持續追查集團金流及上游共犯成員到案，並針對轄內旅館、民宿、出租套房加強清查，以澈底瓦解該不法集團，避免更多的民眾受騙傷財又傷身。

彰化警分局進一步呼籲，詐騙集團會利用社群網路，以包吃包住等假求職名義，並強調工作輕鬆、時間自由，提醒民眾不要貪圖一時利益淪為共犯，除面臨長期官司及被害人求償外，若遭詐騙集團控制行動自由，恐遭暴力迫害，危害自身安全。