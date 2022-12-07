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社會 社會焦點 保障人權

3無業男淪車手！銀行踩點每天打卡　千萬「洗成虛擬幣」下場曝

▲無業男天天銀行打卡報到　千萬金流「層層洗白」梭哈虛擬幣。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲警方拘提邱姓、陳姓、吳姓三人帶回調查，依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌偵辦，聲押獲准。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

洗錢手法再進化！詐騙集團為躲避金流追查、警示戶連結，利用集團分工，開立轉匯帳戶，將所得贓款層層轉匯，最後購入虛擬幣躲避追查，三名詐騙成員一個月內密集提領、轉匯才引起行員注意，通報警方鎖定調查後，將三人拘提到案，依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌偵辦，聲押獲准。

警方調查，無業的邱姓、陳姓、吳姓男子三人連續一個多月、幾乎每日前往銀行，提領數十萬至上百萬現金，提領的地點還觸及多個縣市，三人持數個戶頭輪流前往，每次取款後再將現金轉存其他特定帳戶，一個多月來提領金額高達上千萬台幣。

由於三人手法隱密，警方接到報案後不敢輕舉妄動，成立專案小組後調閱相關金流資料及監視器畫面，發現三人為詐欺洗錢集團份子，利用被害人報案通報後、帳戶警示前，分秒必爭將款項領出，且警示戶僅追溯到第二層帳戶的漏洞，趕緊將款項再層層轉匯，掩人耳目做洗錢帳戶（水房工作），所得贓款最後再以購買虛擬幣方式洗出。

▲無業男天天銀行打卡報到　千萬金流「層層洗白」梭哈虛擬幣。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼三人爭取警示戶產生連結前將贓款領出，以及警示戶僅追溯到第二層帳戶的漏洞，將款項層層轉匯，掩人耳目。

▲無業男天天銀行打卡報到　千萬金流「層層洗白」梭哈虛擬幣。（圖／記者陳凱力翻攝）

案經新竹市警察局第一分局報請新竹地檢察署檢察官洪期榮指揮偵辦，並協請轄內銀行行員協助對陳嫌等三人名下涉案帳戶示警，陸續將邱、陳、吳三嫌拘提到案，查扣不法所得63萬5仟元，工作手機6支等證物，依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌解送新竹地檢察署偵辦並聲押獲准。

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